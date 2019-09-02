Газета Ахметова закрывается

Публикация газеты "Сегодня" останавливается. Фото: Wedding.ua

Газета "Сегодня" с 27 сентября закроется.

"Мы приняли бизнес-решение - приостановить выпуск ежедневной газеты и сконцентрировать усилия на развитии сайта и теленовостей под брендом "Сегодня", - говорит директор "Медиа Группы Украина" Евгений Бондаренко, передает "Телекритика".

Отметим, что медиахолдинг "Медиа Группа Украина" объединяет национальные телеканалы "Украина", НЛО TV, "Индиго TV", "Футбол 1"/"Футбол 2", "Донбасс", "34 канал", "Сигма", медиаагентство "Медиа Партнерство Баинг", оператора спутникового вещания Xtra TV, продакшен-компании "Теле Про" и "Допоможемо ТВ", мультимедийную платформу "Сегодня" – теленовости "Сегодня", сайт segodnya.ua, газета "Сегодня"; журнал Vogue.UA.

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"Медиа Группа Украина" входит в состав холдинговой компании SCM олигарха Рината Ахметова.

Олигархи Ринат Ахметов и Вадим Новинский зарабатывают состояния на экспорте руды, при этом сокращая производственные мощности в Украине. Об этом заявил олигарх Игорь Коломойский.