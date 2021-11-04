Галкина внесли в черный список российских артистов. Фото: Instagram / Максим Галкин

Российскому юмористу Максиму Галкину запретили въезд в Украину.

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло его в черный список.

Сейчас в списке находится 259 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запретить россиянам въезд в Украину: петиция на вторые сутки набрала половину необходимых подписей

Черный список Минкульт начал публиковать с 2017 года.

Министерство культуры и информационной политики расширило список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. В список попали еще 32 российских артиста. 32 российских актера попали в "черный список" на основании обращений Службы безопасности Украины. Причина – они снялись в пропагандистском фильме "Солнцепёк".