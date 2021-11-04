Российскому юмористу Максиму Галкину запретили въезд в Украину.
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло его в черный список.
Сейчас в списке находится 259 человек.
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Черный список Минкульт начал публиковать с 2017 года.
Министерство культуры и информационной политики расширило список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. В список попали еще 32 российских артиста.
32 российских актера попали в "черный список" на основании обращений Службы безопасности Украины. Причина – они снялись в пропагандистском фильме "Солнцепёк".
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