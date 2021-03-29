Гайморит и бессонница - что обещает медицинский гороскоп на 29 марта

Следите за тем, что едите и сколько времени отдыхаете. Фото: pixabay.com

29 марта берегите уши от холода. Одевайтесь по погоде. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Усильте уход за кожей рук, - говорит Максимова. - Пользуйтесь резиновыми перчатками во время выполнения работы по дому. Вечером сделайте массаж рук. Уделите больше внимания водным процедурам. Не допускайте обезвоживания организма. Начните регулярные занятия плаванием. Отложите операции на органах дыхания. Лечить гайморит методом прокола не следует. Придется потом повторять эту процедуру. Самочувствие ухудшится из-за бессонницы. Следите за тем, что едите и сколько времени отдыхаете".

Овен

Состояние здоровья не вызывать обеспокоенности. Займитесь укреплением организма. Полезными будут водные процедуры и плавание.

Телец

Время посетить гинеколога. Именно в этот день стоит начинать новый курс лечения болезней репродуктивных органов.

Близнецы

Начните борьбу с вредными привычками. Сделанные в этом направлении шаги приведут к успешному результату.

Рак

Максимально уменьшите нагрузку на спину. Позаботьтесь об удобном положении тела во время работы.

Лев

Избегайте нежелательной беременности. Не стоит верить слепо поставленным в этот день диагнозам.

Дева

Переохлаждение в вечерний час приведет к появлению насморка. Может обостриться гайморит. Делать операции на носоглотке не желательно.

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Весы

Избегайте травм глаз. Не допускайте попадания агрессивных веществ на слизистую глаза. Подбирать очки не следует.

Скорпион

Займитесь укреплением мышц спины. Следите за своей осанкой. Поддержите организм витаминами и минералами природного происхождения.

Стрелец

Гипотоникам следует начать день с интенсивной гимнастики. Старайтесь употреблять тонизирующие средства природного происхождения.

Козерог

Повышение кровяного давления повлечет сильные головные боли. Вовремя реагируйте на появление первых симптомов ухудшения самочувствия.

Водолей

Больным с почечной недостаточностью следует провести профилактику обострения болезни. Здоровым людям необходимо следить за своевременным опорожнением мочевого пузыря.

Рыбы

Будет беспокоить одышка даже при незначительных физических нагрузках. Откажитесь от напряженного графика работы.

29 марта беритесь за новые дела. Воплощайте в жизнь давно вынашиваемые проекты. Астролог рассказала, кому и как будут помогать звезды.