Гаагский суд: Украина заявила, что Крым украинский

Гаагский суд. Фото: rbc.ua

Опубликованы позиции Украины и России относительно юрисдикции Гаагского суда по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

22 мая 2018 года РФ подала свои возражения относительно наличия в юрисдикции суда рассматривать дело, инициированное Украиной за Конвенцию ООН по морскому праву. После этого Украина подала свои письменные объяснения и требования, - сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Российская Федерация считает, что трибунал не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку трибунал не может определять, какое государство является суверенным по сухопутной территории Крыма",- говорится в сообщении.

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В ответ Украина заявила, что Крым украинский.

"Украина просит растолковать и применить Конвенцию для определения правовых последствий морского поведения России. Целью Украины в этом арбитраже-возмещение серьезного морского ущерба", - объясняет пресс-служба.

Российский государственный Внешэкономбанк (ВЭБ) решил инициировать инвестиционный спор в международном арбитраже в рамках межправительственного соглашения РФ и Украины о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 27 ноября 1998-го. ВЕБ также арестовал акции дочернего в Украине Проминвестбанка.