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пятница, 20 августа 2021 13:46

Фриланс в декрете: плюсы и минусы удаленной работы

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Удаленная работа и фриланс с каждым днем становятся все более популярными. Это направление очень востребовано среди молодых мам в декрете. В результате можно не только проводить время с ребенком, но и одновременно неплохо заработать. Также это прекрасная возможность не терять профессиональных навыков и продолжать развиваться, даже находясь дома. Найти ответственного сотрудника с большим опытом работы можно на разных специализированных биржах.

Плюсы фриланса для мам в декрете

У этого вида занятости довольно много преимуществ. Выделим самые главные и приятные:

  1. Получение дополнительного дохода. Каждая женщина, находясь в декрете и ухаживая за маленьким ребенком, получает возможность неплохо заработать. Отдельные заказы могут приносить небольшие и символические суммы. Но некоторые проекты позволяют зарабатывать даже больше, чем среднестатистический офисный работник за целый месяц.
  2. Возможность управления собственным временем с большой пользой. Удаленная работа помогает молодым мамам эффективно планировать свой день. Это позволяет вовремя выполнять все запланированные дела.
  3. Непосредственное влияние на уровень дополнительного дохода — главное преимущество удаленной работы. Больше не нужно зависеть от начальника. В любой момент можно взять крупный проект или дополнительный заказ.
  4. Не придется тратить время на дорогу в офис или соблюдать строгий дресс-код. Браться за проект можно практически сразу после пробуждения. Больше не нужно терять время на поездки на работу и часовые пробки или отдавать половину заработка за дорогую одежду, чтобы соответствовать офисному дресс-коду. Работать дома можно даже в халате и любимых тапочках.

Для кого-то фриланс может стать временной подработкой или стабильным источником дохода. Многие женщины, которые за время декрета преуспели в работе на себя, больше не выходят в офис. Главное — научиться правильно планировать время. В этом случае появляется возможность одновременно уделять достаточно внимания ребенку и заниматься интересной, прибыльной работой.

Минусы фриланса для мам в декрете

Как и другая работа, удаленный вид занятости имеет и определенные недостатки, например:

  1. Это круглосуточная работа. Возможность распоряжаться собственным временем часто приводит к хронической усталости и серьезной депрессии. Иногда, чтобы успеть вовремя сдать все проекты и не срывать сроки, работать приходится даже по ночам, в выходные или праздники. При этом близкие люди начинают испытывать нехватку вашего внимания.
  2. Мало времени на общение и уход за собой. Молодые мамы, занимающиеся фрилансом, часто настолько сильно увлекаются новой работой, что уход за собой быстро отходит на второй план. Иногда не остается времени, даже чтобы просто расчесаться. И это не удивительно, ведь нужно не только ухаживать за маленьким ребенком и заниматься домашними вопросами, но и успевать работать. Все это очень сложно, и не всегда есть время, чтобы выполнить все запланированное. В результате мамы-фрилансеры начинают выглядеть очень плохо и полностью теряют желание общаться с людьми или даже выходить на улицу. Эти комплексы могут серьезно испортить отношения с супругом.
  3. Полностью отсутствуют социальные гарантии. Это самый главный минус удаленной работы. Если будете себя плохо чувствовать или заболеете, придется и дальше продолжать работать, чтобы получить оплату за выполненный заказ. Иногда появляется необходимость взять вынужденный перерыв, но это может привести к потере заказчика, который быстро найдет нового исполнителя.

Как и в любой другой работе, на фрилансе важно постоянно развиваться. Именно от уровня профессионализма будет зависеть и оплата вашей работы. И вскоре может появиться возможность выбирать только самые интересные и крупные проекты.

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