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понедельник, 14 февраля 2022 14:09

Франция изменила правила въезда для украинцев

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Франция изменила правила въезда для украинцев
От путешественников не будут требовать тесты на коронавирус. Фото: pixabay.com

Франция упростила правила въезда для путешественников.

От украинцев больше не будут требовать тесты на коронавирус, передает "Коронавірус_інфо".

"Для путешественников, вакцинированных в соответствии с европейскими нормами, при въезде достаточно предоставить подтверждение полного курса вакцинации против коронавируса", - говорится в сообщении.

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Перед поездкой советуют проверять актуальную информацию о правилах пересечения границы на портале Министерства иностранных дел. С условиями въезда в другие страны можно ознакомиться на интерактивной карте МИД.

Некоторые страны начали отменять Covid-паспорта. Литва с 5 февраля приостанавливает использование Covid-документов.

Между тем правительство Грузии также решило отменить "зеленые" паспорта для посещения общественных мест. Такое решение приняли из-за неэффективности Covid-паспортов учитывая быстрое распространение штамма Omicron, легкое течение болезни, а также международный опыт.

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