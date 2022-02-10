Фотоловушка в Чернобыле "поймала" нескольких животных

На территории Чернобыльской зоны в объектив фотоловушки попали несколько лесных жителей.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический заповедник в Facebook.

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

История с одной фотоловушки возле села Новоселки (Фастовский район Киевской области. - Gazeta.ua)", - подписали работники.

На кадрах можно увидеть лисицу, зайца и косулю.

Пользователи сети прокомментировали фото так:

"Краса нашего края, спасибо"

"Хотя звери живут в заброшенных селах"

"Красавица, ой уже красивая (о лисе. - Gazeta.ua);

"Вот бы я на паспорте так хорошо выходил (о лисе. - Gazeta.ua)".

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В ноябре прошлого года в Чернобыльской зоне фотоловушки сняли 20 рысей обычных. 11 из хищников – специалисты идентифицировали. Сделать это удалось благодаря особенности этих представителей кошачьих – неизменном и неповторимом узоре пятен на коже. Все кошки взрослые.