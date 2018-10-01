Фотограф показал жизненные наслаждения с необычного ракурса

Фотограф Флориан Боденон показал серию социальных фотографий под названием "Момент жизни".

Художник фотографировал людей в простой домашней обстановке. В то же время ракурс Боденон выбрал необычный: сверху вниз.

Фотограф запечатлил повседневную жизнь таких разных людей - художницы, молодой мамы, студентки и других. Боденон показал их любимые моменты из жизни с необычной перспективы - с высоты.

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Звездный фотограф Шон Макколл показал до сих пор неизвестные снимки юной Анджелины Джоли с фотосессии 1991 года. Тогда звезде было всего 16 лет, и она только начинала свою карьеру.