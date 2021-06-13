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воскресенье, 13 июня 2021 19:15

Фотограф "поймал" рогатого красавца в Чернобыле
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Фото: Виктор Кучинский

В Чернобыле в который раз заметили лося.

Фото распространил Чернобыльский радиационно-экологический заповедник в Facebook.

"Вы знали, что лось является близким родственником оленя? Не потому, что копытный. Лось - крупнейший представитель семьи оленевых", - говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что эти большие и рогатые красавцы чувствуют себя комфортно и безопасно на территории заповедника.

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Ранее на территории Чернобыльской зоны в объектив фотоловушки попал больной волк. Животное болеет демодекозом - повышенным размножением подкожного клеща.

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Дата
13
июня

Показали фото и видео освобождения Мариуполя

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