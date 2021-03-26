Фото за которые могли наказать - вся правда о жизни в СССР

Советский Союз известен многим постоянным дефицитом в магазинах. Особенно он проявился в последние годы, когда советская экономика полностью себя изжила.

Деньги у населения были, но что на них купить - нет. Плановая экономика не могла обеспечить достаточное количество нужных населению товаров, многое просто не делали и не привозили, потому что считали "признаками буржуазного потребительства", сообщает mirovich.media.

Автор: mirovich.media На фото показали пустые прилавки магазинов во времена СССР

Ситуация с дефицитными товарами очень отличалась в зависимости от года и региона. Лучше обеспечивали столицы союзных республик, а также спецгорода типа Припяти. Зато в азиатской части страны и в городах меньшего масштаба с поставкой было значительно хуже.

Хорошее мясо или вообще не завозили в магазины, или продавали по завышенной цене и с черного хода. Кроме мяса, особенно дефицитными были копченая колбаса (из-за наличия в ней мяса, в отличие от вареной, которую делали неизвестно из чего), натуральный кофе (вместо него пили "кофейный напиток" с цикорием), хорошие рыбные консервы. Не хватало людям фруктов и овощей. Обычно продавали сезонные фрукты, вроде кисло-сладких яблок. Из овощей предлагали морковь, свеклу, капусту, лук.

Автор: mirovich.media На фото показали пустые прилавки магазинов во времена СССР

Ощутимого дефицита одежды не было, но вещи советского производства покупали неохотно. Они были непривлекательными. Часто шили самостоятельно или доставали "по знакомству". Не хватало хороших носков и женских колгот.

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Выстраивались огромные очереди на алкоголь, особенно во время антиалкогольной кампании Горбачева. Тогда же и начали пить одеколон. Качественное спиртное практически невозможно было достать. Например, красное вино массово продавали перед праздниками или по особому случаю. В частности, его наливали после аварии на АЭС в Чернобыле, потому что считали, что это уменьшает уровень радиации в организме.

Автор: mirovich.media На фото показали пустые прилавки магазинов во времена СССР

Поскольку регулировать спрос на товары в денежном эквиваленте больше не могли, появились разнообразные талоны и выписки на продукты и вещи.

Фото: mirovich.media

Показали фотографии, сделанные представителями "литовской школы" в 1960-1980 годах. На них можно увидеть жизнь литовцев в советские времена.