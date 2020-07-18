Фото с акции под Верховной Радой, где полицейский напал на учительницу, возмутило соцсети

Участники протестуют против законопроекту Максима Бужанского щодо языка обучения в школах. Фото: Владислава Мусиенко / unian.ua

В соцсетях распространяется волна возмущения из-за полицейского, напавшего на учительницу украинского языка.

Фото Владислава Мусиенко (УНИАН) с акции против принятия скандального закона Бужанского и русификации образования обнародовало, в частности, BBC Украина. На фотографии спецназовец резиновой дубинкой замахивается на женщину-участницу мирной акции.

Участники протестуют против законопроекту Максима Бужанского щодо языка обучения в школах. Фото: Владислава Мусиенко / unian.ua

Как выяснили пользователи сетей, на фото - учительница Наталья Безъязыков. Ее сын в Донбассе защищает государство от агрессора.

"Человек, на которого замахнулся" Недоросль "в форме, Наталья Безъязыков, учительница младших классов, которая учит детишек быть настоящими, мама сына, который защищает Украину на Востоке", - пишет Татьяна Яковлева из Киева.

"Украинские учителя отвоевывают право преподавать на украинском языке ??? Абсурд? Только не в нашей стране! Наталья Безъязыков, ты мой герой еще с 14го !!! ", - пишет в Фейсбуке Лариса Мик с" ветеранами сервис ".

Сама Наталья Безъязыков поблагодарила автору фотографий за то, что он зафиксировал, как силовики ногами били невооруженных участников акции протеста. Она пояснила, что пыталась защитить других участников акции, которых полицейские били ногами

"Автор фото, которые создали сегодня бешеный резонанс - Wladyslaw Musiienko. Спасибо, смогла увидеть события со стороны. Для комментаторов с дивана прилагаю - на митинге не за деньги, через заборы не лазила ... К ответственности меня ?? Или тех, кто гнался на "помощь" коллегам, ногами били невооруженных ребят из мирного митинга за язык ??? У меня была цель остановить хотя бы одного из них ", - написала Наталья Безъязыков.

"Два дня прожитые зря !!! Сегодня - битва выиграна, но война продолжается! Но "кто борец, то приобретает мир" Учебный год 2020 начнется без языковых изменений !!! ", - пишет другая участница акции в поддержку украинского языка Анна Курач.

Пользователи соцсетей также требуют идентифицировать и наказать полицейского, который так недостойно себя вел.

Представители провластной фракции планировали 17 рассмотреть скандальный законопроект №2362 авторства Максима Бужанского. Документ, в частности предусматривает изменения в законы о языке и об образовании, чтобы отменить переход с 1 сентября 2020 на обучение на украинском языке тех учеников 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском.