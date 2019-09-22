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Формула лучше, чем ручное определение цены – Порошенко оценил "Роттердам+"

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Формула лучше, чем ручное определение цены – Порошенко оценил &quot;Роттердам+&quot;
Петр Порошенко подчеркнул, что цена на электроэнергию выросла сразу после отмены формулы "Роттердам +". Фото: Politeka

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью 5 каналу рассказал, что сразу после отмены формулы "Роттердам+" цена на электроэнергию повысилась. Соответственно, формула не завышала, а занижала цену электроэнергии для потребителей. Об этом пишет Украинская правда.

"Сейчас что мы видим: отменен Роттердам (с 1 июля 2019 года – ред.), и оказывается, если бы цена была завышена и если есть рыночный принцип формирования цены, то на эти 10 или 15 процентов, цена должна упасть. После отмены "Роттердама" цена выросла", - заявил Порошенко.

Экс-президент считает, что введение формульного ценообразования на энергетический уголь имело неоспоримые преимущества по сравнению с предшествующей практикой ручного управления ценами, создававшей пространство для коррупции.

"До этого, не существовало формулы и цена устанавливалась ручным управлением. И я считаю, что любая формула лучше, чем ручное непрозрачное определение цены", - подчеркнул экс-глава государства.

3 марта 2016 года Нацкомиссия, регулирующая рынки электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Стоимость угля в производстве электроэнергии привязывалась к индексу API2 в крупнейшем европейском угольном порту Роттердам.
Аналогичные методики действуют в сфере ценообразования на газ ("Дюссельдорф+") и атомное топливо для НАЭК "Энергоатом" ("Цюрих+"). В привязке к европейским ценовым индикативам формируется цена на нефтепродукты.

Экономия для бытовых и промышленных потребителей благодаря формуле составила до 40 млрд грн за счет введения предельной цены угля в структуре тарифа на электроэнергию, заявляла председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко. Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков высказал мнение, что введение формулы "Роттердам плюс" позволило избежать веерных отключений электроэнергии в стране и ручного регулирования цен на уголь.

Формулу "Роттердам+" неоднократно критиковал олигарх Игорь Коломойский, поскольку после введения данной методики подконтрольные ему ферросплавные предприятия не могли рассчитывать на установление льготной спеццены на электроэнергию.

8 августа 2019 года НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку.

В свою очередь Дмитрий Вовк обвинил Коломойского организации коррупционной схемы вокруг государственной генерирующей компании "Центрэнерго". Якобы с июля в госкомпании сменился менеджмент, и фирмы группы "Приват" наладили поставки российского угля по завышенным ценам. Покупая уголь на 40% дороже чем по "Роттердам+", "Центрэнерго" теперь продает выработанную электроэнергию значительно дешевле себестоимости по прямым договорам на ферросплавные заводы группы "Приват". В результате такой схемы государственная компания несет миллиардные убытки.

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