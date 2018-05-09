Forbes опубликовал очередной список самых влиятельных людей мира

Опубликовали список самых влиятельных людей. Фото: Newsland

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных людей мира за 2018 год. Его впервые возглавил председатель КНР Си Цзиньпин.

Выбор журнала объясняется тем, что согласно новым нормам законодательства правитель Китая может избираться на должность неограниченное число сроков. Отмечается, что культ личности Си Цзиньпина сравним только с культом Мао Цзедуна, сообщает Корреспондент.

На втором месте расположился президент РФ Владимир Путин, которые, по напоминанию журнала, возглавлял рейтинг целых четыре года. Третье место занял президент США Дональд Трамп, на четвертом разместилась канцлер Германии Ангела Меркель.

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Всего в рейтинг вошли 75 человек. Полностью его опубликуют 31 мая.