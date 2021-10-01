Финансовый гороскоп на октябрь: для кого этот месяц станет самым прибыльным

Деньги будут идти к кошельку. Долго и счастливо будут жить пары, которые возьмут брак в октябре. Фото: pixabay.com

В октябре стоит открывать свое дело и менять место работы. Это повысит заработки. Появится уверенность в завтрашнем дне. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет везти тем, кто занимается продажами, - говорит астролог. - Рекламируйте товары в интернете, просите клиентов оставлять положительные отзывы о ваших услугах в соцсетях. Деньги будут идти к кошельку. Долго и счастливо будут жить пары, которые возьмут брак в октябре. Хвастаться достижениями не стоит. Коллеги могут завидовать. Если планируете завести кота или собаку, в первые выходные месяца посетите приют для животных. Там найдете верного друга на всю жизнь. Октябрь станет самым прибыльным для Тельцов, Весов, Козерогов и Рыб".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Получите приглашение на работу за рубежом. Но паковать чемоданы не торопитесь. Изучите все подводные камни.

Телец (21 апреля - 20 мая)

В новом коллективе вас будут воспринимать как чужака. Стать частью команды смогут те, кто слышит и уважает собеседника. Не принимайте решений по финансовым вопросам. Прислушайтесь к людям, которые знают цену деньгам и умеют распоряжаться ими.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Этот месяц вознаградит добросовестных и терпеливых. Получите зарплату, которую задерживали.

Рак (22 июня - 22 июля)

Вокруг много соблазнов. Но не стоит набираться кредитов и удовлетворять все желания. Распрощайтесь с ненадежными работодателями.

Лев (23 июля - 23 августа)

Не забывайте об экономии. Сбережения пригодятся. Оформляться на работу лучше до 10 октября, покупать стиральные и посудомоечные машины - в конце месяца.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Ищите дополнительный заработок. Верьте предчувствиям. Случайностей не будет. Берите от жизни все.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Коварно могут поступить люди, которым раньше доверяли. Будут ломаться телефоны, компьютеры, автомобили. Не начинайте судебные процессы.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Пришло время борьбы за выживание. Будет везти конкурентам. Не завидуйте, а работайте упорнее. Измените мнение об окружение. Давно пора прекратить дружбу с теми, кто ставит палки в колеса.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Получите интересные финансовые предложения. Но согласиться на них лучше во второй половине месяца.

Козерог (22 декабря - 20 января)

В наследство получите земельный участок. Время решать: продавать или строиться. О новом отдельном жилье мечтают дети.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Не стоит браться за дела, в которых вы новичок. Выставляйте на продажу бывшую в употреблении технику. От покупки авто откажитесь.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Подождите с выбором недвижимости для себя или детей. Жилье будет иметь скрытые недостатки. Стабильности в финансах не будет. Знайте себе цену. Научитесь брать деньги за услуги. С вас получатся хорошие наставники и репетиторы.

Астролог дала подробный прогноз на октябрь.