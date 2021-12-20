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Финансовый гороскоп для Украины на 2022 год: когда подскочит доллар и подорожает недвижимость

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Финансовый гороскоп для Украины на 2022 год: когда подскочит доллар и подорожает недвижимость
Гривна снова просядет в период с июля по ноябрь, но международные дотации помогут урегулировать курс. Фото: pixabay.com

В 2022 году украинцы будут активно менять профессию и искать альтернативные источники заработка. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будем наблюдать бешеный отток кадров, – говорит астролог. - Продолжаем терять врачей и учителей, массово выезжающих в Польшу и Германию. Люди будут панически бояться безденежья, поэтому будут подаваться на заработки с семьями".

Юпитер находится в сильной позиции – в знаке Рыб. Эта планета касается финансовых вопросов.

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"Денег будет достаточно. Не сможет заработать только ленивый. Но цены на некоторые товары вырастут в несколько раз. Стоимость продуктов удивит и шокирует. Трижды в этом году Юпитер будет проходить ноль знака Овна: 12 мая, 28 октября и 21 декабря. В эти даты есть возможность либо радикально подняться вверх, либо опуститься вниз. Главное остерегаться ошибок", - говорит Максимова.

Оживет рынок недвижимости. Украинцы станут покупать квартиры. В феврале, мае и осенью будем наблюдать скачки цен на жилье.

"В течение года серьезные изменения произойдут на рынке земли, – рассказывает астролог. – Люди будут продавать паи и ехать на заработки. Многие украинцы примут решение об изменении гражданства. Власть станет рассматривать возможность двойного гражданства. Летом всколыхнет валютный рынок. Гривна снова просядет в период с июля по ноябрь, но международные дотации помогут урегулировать курс".

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По словам Максимовой, энергетический кризис даст о себе знать. Из-за проблем с запасами газа еще раз подскочат цены на коммунальные услуги, с серьезными задержками начнется следующий отопительный сезон.

"От приобретения и продажи недвижимости, выезда на заработки и эмиграции следует отказаться на период с 14 января по 5 февраля, с 11 мая по 3 июня, с 10 сентября по 2 октября, с 29 декабря по 18 января 2023 года", - говорит Максимова .

Астролог ошеломила политическим прогнозом на 2023 год.

Автор: Gazeta.ua
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