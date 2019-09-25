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среда, 25 сентября 2019 19:50

Финальный бюджет будут согласовывать с МВФ - Новак

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Финальный бюджет будут согласовывать с МВФ - Новак
Андрей Новак: С миссией Международного валютного фонда согласовывать главные макропоказатели Фото: Сергей Старостенко

15 сентября Верховная Рада зарегистрировала проект государственного бюджета на 2020 год. Этот бюджет технический.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Андрей Новак.

"Его подали только для выполнения нормы закона, чтобы успеть подать в срок до первого чтения. Сам премьер Алексей Гончарук анонсировал, что в начале октября подаст программу деятельности правительства. Исходя из нее, после утверждения парламентом, будут вносить изменения в проект бюджета", - считает эксперт.

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По его словам, окончательный вариант бюджета будет зависеть от требований МВФ.

"С миссией Международного валютного фонда будут согласовывать главные макропоказатели, потому что планируется новая программа сотрудничества на 3-4 года. Анонсировали большие суммы - 6-10 млрд долларов. Эта финансовая организация не занимается лесом, газом, нефтью или помидорами. Не указывает странам, у какие должны быть цены на товары. Это выдумки наших доморощенных политиков. Прикрываясь условиями МВФ, делают схемы на газе и кругляке. Фонд требует от каждого государства сбалансированного бюджета. Чтобы он был платежеспособный для возвращения их денег. Чтобы не дошел дефолта. Идеальная платежеспособность - это бездефицитный бюджет. Но допускается "дыра" не более 3 процентов внутреннего валового продукта страны. Как этого достичь - дело правительства", - добавляет экономист.

Полное интервью с Андреем Новаком читайте в журнале "Країна" от 26 сентября.

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