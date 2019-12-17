Фильм, который изменит ваше представление о событиях в Украине. "Фронт 14/19"

 
Ексклюзивы
1/5
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1278
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2664
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 495
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2511
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1143
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 540
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2961
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11574
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2250
Фото
Все фото
9
4
26
4
5
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
В Киевском метро произошел коллапс
В Киевском метро произошел коллапс
&quot;Все сбылось - она купила жилье. А я нагадала мужа&quot; - как украинцы проводят вечерницы
"Все сбылось - она купила жилье. А я нагадала мужа" - как украинцы проводят вечерницы
Погодная аномалия: на Киевщине пробиваются ростки тюльпанов
Погодная аномалия: на Киевщине пробиваются ростки тюльпанов
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Видео
Все видео
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Справка из психбольницы помогла нардепу Киви избежать тюрьмы
Справка из психбольницы помогла нардепу Киви избежать тюрьмы
YUNA 2020: объявили главных претендентов
YUNA 2020: объявили главных претендентов
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 450
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1143
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2610
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11187
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2817
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 711
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
среда, 18 декабря 2019 14:42

Фильм, который изменит ваше представление о событиях в Украине. "Фронт 14/19"

  Комментировать

В декабре на телеканалах Украины вышел фильм "Фронт 14/19". Как можно догадаться из названия, лента – о линии противостояния, о борьбе, которая началась шесть лет назад и длится по сей день.

Посреди традиционного на телевидении новостного потока, разнообразных ток-шоу, скандальных месседжей и смыслов, ценность которых – считанные часы, "Фронт 14/19" выглядит как выходящий за рамки формат, поскольку охватывает широкую панораму событий с 2014 года и до сегодняшнего дня.

"Фотография времени", которая будет актуальной и через десятилетия, – так можно охарактеризовать ленту о самом драматичном отрезке украинской истории, свидетелем и участником которого является нынешнее поколение.

В фильме много о войне. Она стала болью и кровавой раной Украины, проявив лучшее, что есть в людях, – готовность посвятить себя своей стране.

Материал изложен в хронологическом порядке и воспринимается на одном дыхании. Победа Майдана. Янукович убегает. "Зеленые человечки" в Крыму. Путин разжигает войну на Донбассе. Турчинов – Верховный Главнокомандующий, Яценюк – Премьер-министр. Пустой бюджет, уничтоженная армия. Яценюк встречается с Обамой, выступает в ООН, формируется международная коалиция в поддержку Украины. Спецназ под командованием Авакова освобождает Харьков от пророссийских боевиков. 2015 – год системных реформ. 2016 – первая зима без российского газа. 2017 – безвиз. 2018 – победа над российским "Газпромом". 2019 – закон об украинском языке, новейшее оружие, выборы Президента и парламента.

Эти события – сердцебиение страны, преодолевавшей тяжелую болезнь и почти выздоровевшей, но вынужденной бороться дальше. В этом наибольшее преимущество ленты – она о каждом украинце, который вместе со всем государством оказался на краю бездны. Фильм о том, как удалось избежать повторения трагедии столетней давности, когда при очень схожих условиях нашу независимость не уберегли.

Самое интересное состоит в том, что фильм является видеоотчетом политической партии "Народный фронт", победителя парламентских выборов 2014 года. "НФ" был основой коалиции в предыдущем парламенте и стоял на передовой принятия судьбоносных решений. А "народнофронтовцы" Яценюк, Турчинов, Аваков, Парубий приняли на себя ответственность за Украину с первых дней войны. Кабмин Арсения Яценюка и сам Премьер начали и по большей мере реализовали план модернизации страны.

Нужно отдать должное авторам. Фильм сделан с уважением к зрителю, исключительно информативно, насыщено фактами. Он способен перевернуть шаблоны и представления о прошлых событиях, о том, кто и какие решения принимал, кто и почему делал то, что должен был делать.

Этот фильм – о каждом из нас и для каждого из нас, кто переживал вместе с Украиной без преувеличения исторический период 14/19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фильм, который изменит ваше представление о событиях в Украине. "Фронт 14/19"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Украинская энциклопедия вышла в 17 томах

Возродили запрещенную организацию

Напали на дом защитницы украинского языка

На Рождественской ярмарке самые большие очереди за сыром с клюквой и вином

Кобзарей и лирников хотели уничтожить

Спилберг скормил коту ЛСД

Самое читаемое
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
 Просмотров: 34589
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
22
 Просмотров: 19701
Назвали последствия дешевого доллара для Украины
Назвали последствия дешевого доллара для Украины Просмотров: 13248
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 8415
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя Просмотров: 6849
Общество
Демократию ожидает кризис - Николай Выговский
Демократию ожидает кризис - Николай Выговский
Ученические и студенческие билеты переведут в онлайн
Ученические и студенческие билеты переведут в онлайн Просмотров: 54
Украинцы будут ездить в Россию по загранпаспорту
Украинцы будут ездить в Россию по загранпаспорту Просмотров: 288
Назвали количество украинцев, находящихся в плену боевиков
Назвали количество украинцев, находящихся в плену боевиков Просмотров: 171
На Донбассе в шахте произошел обвал: один горняк в ловушке
На Донбассе в шахте произошел обвал: один горняк в ловушке Просмотров: 108
Больше всего комментируют
7
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
5
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
3
Подозреваемая в убийстве Шеремета написала письмо его матери
3
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
2
Украинка получила рекордное количество дипломов о высшем образовании
Голосов: 47653
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua