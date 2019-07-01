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понедельник, 01 июля 2019 23:11

Филарет: Сотрудничество с КГБ - не грех

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Филарет: Сотрудничество с КГБ - не грех
Філарет розповів про життя священників в Радянському Союзі. Фото: СтранаФото: Страна

Почетный патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет не считает сотрудничество с КГБ грехом.

"Это не грех. Христос сказал: "Отдавайте кесарю кесарево, а божье - Богу". Если Господь советскую безбожную власть допустил, то надо жить в условиях этой безбожной власти ... Апостол Павел говорит: "Власть слушайте и выполняйте". Так и мы, живя в условиях Советского Союза, выполняли законы советской власти, но веру не продавали. Когда касалось веры, то шли и в Сибирь, и на Беломорский канал, и на Соловки, и на расстрел", - сказал Филарет в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK.

Патриарх вспомнил, как его чуть не расстреляли за отказ открыть тайну исповеди.

"Я сказал: "Можете расстрелять, я этого не боюсь. Для меня не имеет значения, я умру сейчас, или буду жить долго". Требовали того, что я не хотел делать. Я на это не согласился. И не только я, а многие епископы и духовенство поступали так, то есть не отдавали кесарю божье", - сказал патриарх Филарет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синод ПЦУ лишил Филарета права управлять епархией

Православная церковь Украины лишила почетного патриарха Филарета прав епархиального архиерея, а все имущество бывшей УПЦ КП останется под руководством ПЦУ.

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01
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