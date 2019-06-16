Филарет разослал приглашения на собор Киевского патриархата - фото

Почетный патриарх ПЦУ Филарет разослал приглашения на собор Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Приглашаю вас принять участие в поместном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который состоится в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе города Киева 20 июня 2019 года в 11:00", - говорится в приглашении. Его фото опубликовало Cerkvarium.

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Автор: Cerkvarium Собор состоится 20 июня.

В Православной церкви Украины заявили , что любые мероприятия, проводимые от имени бывшей УПЦ КП, являются незаконными.