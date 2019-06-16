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воскресенье, 16 июня 2019 09:50

Филарет разослал приглашения на собор Киевского патриархата - фото

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Почетный патриарх ПЦУ Филарет разослал приглашения на собор Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Приглашаю вас принять участие в поместном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который состоится в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе города Киева 20 июня 2019 года в 11:00", - говорится в приглашении. Его фото опубликовало Cerkvarium.

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Автор: Cerkvarium
  Собор состоится 20 июня.
Собор состоится 20 июня.
В Православной церкви Украины заявили, что любые мероприятия, проводимые от имени бывшей УПЦ КП, являются незаконными.
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Дата
16
июня

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