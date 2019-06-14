Филарета предупредили, что могут отлучить от Церкви

УПЦ КП признали незаконной. ФОТО: УНИАН

В Православной церкви Украины заявили, что любые мероприятия, проводимые от имени бывшей УПЦ КП, являются незаконными.

"В связи с тем, что решением поместного собора УПЦ Киевского патриархата 15 декабря 2018 года, который состоялся в Малой Софии перед Объединительным собором, Украинская православная церковь Киевского патриархата как отдельное религиозное объединение прекратило свою деятельность путем объединения и присоединения к созданной единой поместной Православной церкви Украины, проведение любых мероприятий от имени УПЦ КП, в частности, под названиями ее уставных органов являются незаконными", - сообщили в пресс-службе Киевской митрополии Православной церкви Украины.

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Теперь Филарет не имеет права единолично созвать "Поместный собор УПЦ КП" ни по уставу Православной церкви Украины, ни даже по аннулированному уставу УПЦ КП.

Самовольное и внеуставное проведение собрания неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этим собраниям названия "Собора" будет означать церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями.

Президент Владимир Зеленский должен вмешаться в ситуацию, которая складывается между украинскими православными церквами. Об этом его просят участники Форума украинской интеллигенции "За Украинскую православную церковь! За Киевский патриархат". Они отстаивают существование церкви под управлением Киевского патриархата.