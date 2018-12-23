Филарет рассказал, как КГБ угрожал ему расстрелом

Филарет рассказал о своих отношениях с КГБ. Фото: Укринформ

Патриарх Филарет рассказал, что в Советском Союзе все православные иерархи вынуждены были сотрудничать с Комитетом государственной безопасности (КГБ).

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Не было ни одного епископа, который не имел бы контактов с ними. Если он не имел контактов, то он не был епископом. Поэтому, если кто-то из архиереев тех скажет, что он не имел контактов, То это означает, что он говорит неправду. Я это точно знаю ", - заявил патриарх.

По его словам, без "сотрудничества" с КГБ священнослужители не могли полноценно выполнять свои обязанности, потому что их решения не имели юридической силы без согласия спецслужб иерархи не могли назначить ни одного священнослужителя.

"Без согласия КГБ не ставили ни архиереев, ни священников. Надо было с ними согласовывать все назначения. Указ архиерея был недействительным, если нет регистрации. Чтобы иметь регистрацию, надо было договориться с ними, чтобы они согласились на посвящение того или иного епископа и назначения того или иного священника", - рассказал Филарет.

Он добавил, что ему удавалось не нарушать тайну исповеди, хотя однажды из-за отказа доносить на людей ему угрожали расстрелом.

"От меня в начале требовали, чтобы я им открывал то, что мне будут люди говорить на исповеди. Я сказал: нет, священник должен хранить тайну исповеди. Тогда он вынимает пистолет, кладет на стол и говорит: мы можем вас расстрелять. Я ему на это сказал: можете расстрелять меня, но для меня не имеет значения, умру я сейчас, вы меня расстреляете, или я доживу до глубокой старости, а выполнять эти ваши условия не буду ", - рассказал Филарет.

После этого случая преследования Филарета прекратились, однако контактировать с КГБ все равно приходилось.