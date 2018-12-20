В Белоруссии прихожанам запретили молиться на Украинскую православную церковь

БПЦ не признает Православную церковь Украины Фото:ЕРА

Белорусская православная церковь запретила своим прихожанам участвовать в таинствах новосозданной Православной церкви Украины.

Об этом сказал официальный представитель Белорусского православной церкви Сергей Лепин в комментарии Радио Свобода.

По его словам, БПЦ относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Русская православная церковь. На вопрос, будут ли поддерживаться контакты БПЦ с ПЦУ, Лепин ответил отрицательно.

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"Какие контакты? Обычные добрососедские контакты. Мы не ищем войны, вражды...Ни о каких канонических, литургических отношениях речь не идет. Они даже невозможны с этой церковью. Это означает, что мы не относимся к ним как к церкви-сестре. А мы относимся к ним как к представителям, видимо, другой конфессии. Так же, как к католикам, униатам или как к каким-нибудь раскольникам", - сказал представитель БПЦ.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.