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четверг, 20 декабря 2018 08:57

В Белоруссии прихожанам запретили молиться на Украинскую православную церковь

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В Белоруссии прихожанам запретили молиться на Украинскую православную церковь
БПЦ не признает Православную церковь Украины Фото:ЕРА

Белорусская православная церковь запретила своим прихожанам участвовать в таинствах новосозданной Православной церкви Украины.

Об этом сказал официальный представитель Белорусского православной церкви Сергей Лепин в комментарии Радио Свобода.

По его словам, БПЦ относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Русская православная церковь. На вопрос, будут ли поддерживаться контакты БПЦ с ПЦУ, Лепин ответил отрицательно.

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"Какие контакты? Обычные добрососедские контакты. Мы не ищем войны, вражды...Ни о каких канонических, литургических отношениях речь не идет. Они даже невозможны с этой церковью. Это означает, что мы не относимся к ним как к церкви-сестре. А мы относимся к ним как к представителям, видимо, другой конфессии. Так же, как к католикам, униатам или как к каким-нибудь раскольникам", - сказал представитель БПЦ.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

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Дата
20
декабря

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