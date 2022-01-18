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вторник, 18 января 2022 19:22

Филарет пошел в суд восстанавливать свою церковь

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Филарет пошел в суд восстанавливать свою церковь
Филарет хочет упразднить ликвидацию УПЦ. Фото: @PhilaretPatriarch

Филарет обратился в Окружной административный суд Киева, чтобы Государственная служба по этнополитике и свободе совести зарегистрировала постановление непризнанного Собора так называемого УПЦ Киевского патриархата.

Сообщение об этом опубликовал ОАСК 18 января.

Также в административном иске говорится о восстановлении религиозного центра, признать противоправным бездействие Госслужбы касательно регистраций.

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Суд решает вопрос открытия производства.

Украинскую православную церковь Киевского патриархата ликвидировали в декабре 2018 года. Тогда архиепископ Евстратий (Заря) сообщил: официальным названием новообразованной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

15 декабря исполнилось три года, как на Объединительном соборе в святой Софии Киевской создали Украинскую поместную автокефальную православную церковь. Предстоятелем избрали митрополита Эпифания. Объединительный собор в Киеве созывал Варфоломей.

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Дата
18
января

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