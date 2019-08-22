Филарет подал в суд на своего бывшего пресс-секретаря Евстратия Зорю

Почетный патриарх ПЦУ Филарет обратился в суд с иском о защите чести и достоинства на своего бывшего пресс-секретаря - архиепископа ПЦУ Евстратия Зорю.
Уведомил архиепископа о гражданском иске Шевченковский районный суд Киева. Об этом Зоря написал в Facebook.
"Из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет (Денисенко) судится с архиепископом Евстратием (Зорей) о "защите чести и достоинства", - сообщил он.
О сути претензий Филарета к нему в посте Евстратий не указал.
Зоря также напомнил, что ранее с ним судился мужской монастырь Московского патриархата и "Союз православных журналистов".
"Кстати, монастырь Московского патриархата и общество с ограниченной ответственностью суды проиграли", - добавил Евстратий Зоря.
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Ранее Филарет пришел на интервью к российским пропагандистам, где раскритиковал томос и ПЦУ.
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