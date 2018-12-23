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воскресенье, 23 декабря 2018 18:31

Филарет объяснил, почему не претендовал на пост главы ПЦУ

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Филарет объяснил, почему не претендовал на пост главы ПЦУ
Филарет снял свою кандидатуру, чтобы не потерять томос. Фото: Reuters

Украина могла бы потерять томос, если бы патриарх Филарет не снял свою кандидатуру на должность главы единой поместной церкви.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

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"Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения и не получили бы томос об автокефалии украинской церкви. И для меня важно не свое положение, для меня было важно иметь в Украине единую поместную православную церковь для того, чтобы утвердить наше государство" , - заявил Филарет.

Патриарх Филарет рассказал, что в Советском Союзе все православные иерархи вынуждены были сотрудничать с Комитетом государственной безопасности (КГБ).

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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