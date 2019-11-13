Филарет не откажется от амбиций. Будет игнорировать решение суда

 
Ексклюзивы
1/5
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 2322
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1620
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 801
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 567
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3555
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 540
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 324
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1170
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2943
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 450
Фото
Все фото
20
5
4
27
3
Искренние и беззаботные: показали душевные фото с польского села
Искренние и беззаботные: показали душевные фото с польского села
Воспитывают детей без бабушек - блогера рассказала о декрете в Дании
Воспитывают детей без бабушек - блогера рассказала о декрете в Дании
Похоронили погибшего украинского военного Геннадия Моторина
Похоронили погибшего украинского военного Геннадия Моторина
Как во Львове отметили 101 год независимости Польши
Как во Львове отметили 101 год независимости Польши
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Видео
Все видео
"Квартальщики" не поймут: диссидент рассказал о жизни в бедности
"Квартальщики" не поймут: диссидент рассказал о жизни в бедности
Sony показала украинскую столицу в новой рекламе
Sony показала украинскую столицу в новой рекламе
Мазур пояснил, что делал в Чечне
Мазур пояснил, что делал в Чечне
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 567
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1269
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 954
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3879
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2124
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 936
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
среда, 13 ноября 2019 17:38

Филарет не откажется от амбиций. Будет игнорировать решение суда

  Комментировать
Филарет не откажется от амбиций. Будет игнорировать решение суда
Антошевский: "Филарет не откажется от амбиций". Фото: bbci.co.uk

Апелляционный суд Киева 11 ноября позволил продолжить ликвидацию Киевской патриархии Украинской православной церкви.

Этим решением отменил предыдущее, объявленое Окружным админсудом Киева. За ним ликвидационной комиссии запретили проводить все действия, касающиеся имущества УПЦ КП.

Во время судебного заседания произошло столкновение между представителями религиозной организации и правоохранителями. Священник с большим крестом и верующими, разбили стеклянные двери здания суда в попытке попасть на заседание. Началась драка с представителями суда. Для прекращения конфликта распили слезоточивый газ. Пять активных участников инцидента доставили в райуправление.

"Ликвидация Патриархии Киевского Патриархата уже идет. Есть ликвидационная комиссия и ее председатель - митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн. Фактически сегодня суд признал, что владыка Филарет уже не есть действующим руководителем Патриархии, а все ликвидационные действия должен осуществлять именно Иоанн Черкасский", - заявили в Министерстве культуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По-христиански: оккупанты сносят украинский храм

Ранее, на сайте УПЦ КП анонсировали протест против действий предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания. Протестовать будут и против снятия с госреестра Киевской Патриархии УПЦ КП Министерством культуры во времена правления Петра Порошенко.

"Конфликт между Епифанием и Филаретом не истек решению суда. Далее он будет развиваться в информационной плоскости. Потому законопослушность - не черта советских людей, а Филарет является ярким представителем такого поколения. Он не откажется от своих амбиций, потому что годами строил украинскую независимую церковь. И когда договоренности были достигнуты, все обернулось не так, как он планировал. Будем откровенны, независимость украинской церкви невыгодна Москве. Она спекулирует ситуацией", - говорит Gazeta.ua религиовед Тарас Антошевский.

15 декабря 2018-го украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний. Тогда же во время Объединительного собора ликвидировали и УПЦ КП.

Представители УПЦ МП (Русской православной церкви. - Gazeta.ua) в подавляющем большинстве отказались признавать Единую украинскую церковь, и отдельные приходы все же перешли к ПЦУ.

Весной 2019-го Филарет заявил, что по договоренностям о создании Единой церкви ему обещали негласное руководство. Но их нарушили. Впоследствии Филарет заявил, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован. После такого заявления священный синод ПЦУ лишил его прав епархиального архиерея.

25 июня Филарет создал собственный синод КП в который входят епископы, которым ПЦУ запретила священнослужения. Они провели "поместный собор", на котором постановили восстановить ликвидированный церковь, тем самым отменив признание Единой Православной церкви Украины. Начались суды по отмене ликвидации Киевской Патриархии.

31 июля 2019-го Филарет заявил, что томос православной церкви Украины не такой, как в других православных церквей.

Автор: Наталия Печиборщ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Филарет не откажется от амбиций. Будет игнорировать решение суда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
ноября

Арестовали украинского языковеда

Кремль изменили отношение к певцу-изгнаннику

Княгиня Монако снялась в триллере

Ради войны с украинцами Россия разорвала международный договор

Разрушили украинский город

Террористы заложили бомбы на стадионе

Самое читаемое
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
11
 Просмотров: 21843
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
3
 Просмотров: 13914
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности Просмотров: 11367
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше 1 Просмотров: 10971
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением Просмотров: 8235
Общество
Выбор бытовой техники в Черную пятницу: секреты шопинга
Выбор бытовой техники в Черную пятницу: секреты шопинга Просмотров: 252
Возникновения рака мозга связано с загрязнением воздуха - ученые
Возникновения рака мозга связано с загрязнением воздуха - ученые Просмотров: 162
Украина побила 5-й температурный рекорд за месяц
Украина побила 5-й температурный рекорд за месяц Просмотров: 279
YASNO поможет снизить расходы на электричество
YASNO поможет снизить расходы на электричество
8
 Просмотров: 81
Школьникам обещают бесплатные путешествия
Школьникам обещают бесплатные путешествия Просмотров: 243
Больше всего комментируют
11
Выгняли пассажира, сделавшего проводнице замечание за русский язык
8
Начинается зачистка тех, кто реформировал армию - Федина об аресте генерала Марченко
6
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
6
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
4
Игрок сборной Украины рассказал, почему в команде общаются на русском
Голосов: 46968
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua