Филарет не откажется от амбиций. Будет игнорировать решение суда

Антошевский: "Филарет не откажется от амбиций". Фото: bbci.co.uk

Апелляционный суд Киева 11 ноября позволил продолжить ликвидацию Киевской патриархии Украинской православной церкви.

Этим решением отменил предыдущее, объявленое Окружным админсудом Киева. За ним ликвидационной комиссии запретили проводить все действия, касающиеся имущества УПЦ КП.

Во время судебного заседания произошло столкновение между представителями религиозной организации и правоохранителями. Священник с большим крестом и верующими, разбили стеклянные двери здания суда в попытке попасть на заседание. Началась драка с представителями суда. Для прекращения конфликта распили слезоточивый газ. Пять активных участников инцидента доставили в райуправление.

"Ликвидация Патриархии Киевского Патриархата уже идет. Есть ликвидационная комиссия и ее председатель - митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн. Фактически сегодня суд признал, что владыка Филарет уже не есть действующим руководителем Патриархии, а все ликвидационные действия должен осуществлять именно Иоанн Черкасский", - заявили в Министерстве культуры.

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Ранее, на сайте УПЦ КП анонсировали протест против действий предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания. Протестовать будут и против снятия с госреестра Киевской Патриархии УПЦ КП Министерством культуры во времена правления Петра Порошенко.

"Конфликт между Епифанием и Филаретом не истек решению суда. Далее он будет развиваться в информационной плоскости. Потому законопослушность - не черта советских людей, а Филарет является ярким представителем такого поколения. Он не откажется от своих амбиций, потому что годами строил украинскую независимую церковь. И когда договоренности были достигнуты, все обернулось не так, как он планировал. Будем откровенны, независимость украинской церкви невыгодна Москве. Она спекулирует ситуацией", - говорит Gazeta.ua религиовед Тарас Антошевский.

15 декабря 2018-го украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний. Тогда же во время Объединительного собора ликвидировали и УПЦ КП. Представители УПЦ МП (Русской православной церкви. - Gazeta.ua) в подавляющем большинстве отказались признавать Единую украинскую церковь, и отдельные приходы все же перешли к ПЦУ. Весной 2019-го Филарет заявил, что по договоренностям о создании Единой церкви ему обещали негласное руководство. Но их нарушили. Впоследствии Филарет заявил, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован. После такого заявления священный синод ПЦУ лишил его прав епархиального архиерея. 25 июня Филарет создал собственный синод КП в который входят епископы, которым ПЦУ запретила священнослужения. Они провели "поместный собор", на котором постановили восстановить ликвидированный церковь, тем самым отменив признание Единой Православной церкви Украины. Начались суды по отмене ликвидации Киевской Патриархии. 31 июля 2019-го Филарет заявил, что томос православной церкви Украины не такой, как в других православных церквей.