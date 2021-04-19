Фестиваль Atlas Weekend снова перенесли: что делать с купленными билетами

Atlas Weekend перенесли на 2022 год. Фото: facebook/atlasweekend

Украинский музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который должен был состояться на столичном ВДНХ с 6 по 11 июля 2021 года, снова перенесли.

На этот раз на 2022 год, сообщили организаторы конкурса в Facebook.

"Мы понимаем, что большинство западных артистов не смогут в этом году прилететь в Украину, в связи с пандемией и различными карантинными ограничениями в каждой из стран мира. Мы вынуждены снова принять трудное решение и перенести фестиваль Atlas Weekend, в том формате и с тем лайнапом, который планировали в этом году", - говорится в сообщении.

При этом анонсировали проведение альтернативного фестиваля в 2021-м, который состоится на ВДНХ с добавлением дополнительного бесплатного дня.

"Мы разрабатываем план безопасной и атмосферной встречи, формируем новый лайнап, ведем переговоры с украинскими артистами, планируем территорию и билетные квоты с учетом карантинных требований", - добавляют организаторы.

Все билеты, приобретенные ранее, остаются действительными на новые даты Atlas Weekend в 2022 году. Также обещают предоставить возможность обменять эти билеты на фестиваль 2021-го, с учетом отмены выступлений иностранных артистов, или вернуть деньги.

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Atlas Weekend - один из крупнейших музыкальных фестивалей Восточной Европы, основанный в 2015 году. Ежегодно проходит в Киеве в первой половине июля на ВДНХ. В 2020-м фестиваль перенесли из-за пандемии коронавируса. Среди хедлайнеров были Twenty One Pilots, ASAP Rocky и Placebo. В этом году также анонсировали их участие.