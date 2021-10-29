Фейковые новости о Covid-19: Нацсовет предупредил СМИ

Нацсовет будет отслеживать фейки о Covid-19. Фото: pixabay.com

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вводит специальный мониторинг по дезинформации о Covid-19. Он будет отслеживать появление в СМИ опасных сообщений.

Об этом сообщил член Нацсовета Максим Оноприенко на заседания 28 октября.

В условиях пандемии Украина столкнулась еще с одной эпидемией - распространение фейков, дезинформации и откровенной лжи. Это влияет на здоровье людей, безопасность и доверие государству в целом, отметил чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разработчика фейковой "Дії" пригласили в Минцифру на работу

Поэтому Нацсовет призвал вещателей объективно и беспристрастно информировать население о пандемии коронавируса и способах борьбы с ней.

"Обращаемся к лицензиатам с настоятельной просьбой тщательно проверять источники информации, выполнять законодательные требования по правдивости и объективности освещения событий и не распространять фейковый контент о коронавирусе и вакцинации", - подчеркнул Оноприенко.

В случае распространения информации, которая может усугубить эпидемиологическую ситуацию, регулятор будет применять санкции в отношении лицензиатов на основании Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Российская Федерация развернула информационную кампанию, направленную на уменьшение уровня вакцинации и увеличение смертности в Украине. С помощью сети средств массовой коммуникации, в частности, в социальных сетях и мессенджерах, распространяют сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации. Популярные и якобы связанные з РФ украинские политические Telegram-каналы продвигают деструктивные нарративы с помощью публикаций и ботов в комментариях к ним.