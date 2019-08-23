Фейковые новости могут исказить воспоминания – ученые

Фейки влияют на воспоминания. Фото с открытых источников.

У людей могут возникнуть ложные воспоминания после просмотра фейковых новостей, в частности, если истории соответствуют их убеждениям.

Такое заявляют ученые из Калифорнийского университета и Университетского колледжа Дублина, сообщает журнал EurekAlert!

Исследования проводились в 2018-м за неделю до референдума о легализации абортов в Ирландии. Ученые предположили, что фейки будут иметь аналогичные последствия при других политических событиях.

Исследователи опросили 3140 избирателей о том, собираются ли они голосовать на референдуме и как. Затем участникам показывали 6 репортажей, два из которых были придуманы.

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Согласно результатам, половина участников заявила, что помнит о выдуманные истории и называла подробности фейковых событий. Избиратели, которые выступали за легализацию абортов, чаще вспоминали ложь о своих оппонентов, и наоборот.

Некоторые участники "помнили" о фейковых событиях даже после того, как узнали, что информация была вымышленной.

Сейчас ученые планируют исследовать, как ложные воспоминания связаны с референдумом Brexit и движением #MeToo.

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