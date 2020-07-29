Нардепу Софии Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту Зеленскому. Фото: eurosolidarity.org

Нардеп от "Европейской солидарности" София Федына заявила, что ей вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

"На самом деле этот обвинительный акт является итогом так называемого процесса следствия, после вручения обвинительного акта дело передается непосредственно в суд", — сказала она, пишет пресс-служба политсилы.

По словам Федыны, дело передается в суд и туда должен прийти пострадавший.

"Он должен заявить, чем же мы его так напугали, что ему было так страшно, и в чем в наших словах угроза его жизни", — сказала она.

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По мнению Софии Федыны, подобные дела — это шаг к тотальной цензуре.

"Это первая ласточка к тотальной цензуре и тотальному рождению тоталитаризма в нашей стране, когда у нас есть большой Зе, который боится большого Пу и в результате будет наказывать каждого, кто говорит правду о ситуации на передовой", — заявила она.

Сообщение о подозрении Софии Федыне и волонтеру Марусе Зверобой вручили за якобы угрозы в адрес президента Владимира Зеленского. Поводом для этого стали публичные рассуждения фигурантов дела о том, что поездки в зону проведения ООС для Зеленского могут стать опасными, если он будет хамить добровольцам и волонтерам. Зверобой вручили подозрение по этой же статье.