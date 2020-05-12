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вторник, 12 мая 2020 13:23

Зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование Порошенко, Федыны и Вятровича

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Зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование Порошенко, Федыны и Вятровича
Зарубежные украинцы обратились к Владимиру Зеленскому по поводу попытки уничтожения демократии в Украине. Фото: pon.org.ua

Зарубежные украинцы обратились к президенту Зеленскому по поводу попытки уничтожения демократии в Украине и преднамеренной дискредитации патриотов Майдана и волонтеров.

"Мы обеспокоены тем, что в Украину вернулись бывшие сотрудники правительства Януковича, которые фабрикуют дела с нарушением законов и Конституции Украины", - говорится в обращении.

Украинцы за рубежом, в частности, призывают прекратить преследование народного депутата Софии Федыны, волонтера Маруси Зверобой, врача Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко, Яны Дугарь, народных депутатов Татьяны Чорновол, Владимира Вятровича и Андрея Парубия, генерала Дмитрия Марченко, адмирала Игоря Воронченко и украинских моряков, майора Романа Ковалева, студента Ивана Хоменко, народного депутата Гео Лероса и активиста Сергея Стерненко.

"Просим немедленно прекратить давление и преследование пятого президента Украины Петра Порошенко и остановить фабрикации против него в правоохранительных органах. Все, кто был причастен к тем позорным действиям, должны понести наказание по закону Украины. Мы не можем допустить, чтобы работа пятого президента и его вклад в Украине, как создание действенной армии, остановка врага на Востоке Украины, санкции против врага России, Ассоциация с ЕС, Томос, безвиз, формирование международной коалиции и другие, были обесценены", - говорится в обращении.

"Нас беспокоит также, что на проукраинских телевизионных каналах идут обыски и фабрикуются дела. Идет открытое наступление на свободу слова и демократию в Украине, которую мы строили в последние годы с трудом. В то же время пророссийские каналы часто транслируют фейковые новости российской версии действительности", - отмечают украинцы за рубежом.

"Демократия, свобода слова, украинский язык, уважение и почет Героям Украины должны и впредь развиваться и поддерживаться для развития украинской государственности", - говорится в обращении.

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