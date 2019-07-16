Фаворит конкурса на освоение черноморского шельфа Украины попадет под европейские санкции?

 
Ексклюзивы
1/5
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 306
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 603
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 630
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3033
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1359
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 837
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 369
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1971
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1665
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5707
Фото
Все фото
14
6
6
13
4
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Жилые кварталы прифронтовой Марьинки накрыло вражеским огнем
Жилые кварталы прифронтовой Марьинки накрыло вражеским огнем
Фильтровать язык нужно всегда - украинка о плюсах и минусах жизни в Армении
Фильтровать язык нужно всегда - украинка о плюсах и минусах жизни в Армении
Стартовал Одесский кинофестиваль: фото с красной дорожки
Стартовал Одесский кинофестиваль: фото с красной дорожки
После ремонта дороги людей подбрасывает на холмах
После ремонта дороги людей подбрасывает на холмах
Видео
Все видео
Расстрелы на Майдане: подозреваемого экс-"беркутовца" выпустили на свободу
Расстрелы на Майдане: подозреваемого экс-"беркутовца" выпустили на свободу
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
В Киеве мужчина оригинально "обошел" ливень
В Киеве мужчина оригинально "обошел" ливень
Оползень на пляже: спасатели нашли инвентарь и одежду
Оползень на пляже: спасатели нашли инвентарь и одежду
Столкнулись 4 автомобиля: 6 человек в больнице
Столкнулись 4 автомобиля: 6 человек в больнице
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 603
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1656
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 837
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 576
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2565
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 1143
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
вторник, 16 июля 2019 18:46

Фаворит конкурса на освоение черноморского шельфа Украины попадет под европейские санкции?

  Комментировать
Фаворит конкурса на освоение черноморского шельфа Украины попадет под европейские санкции?
Буровое судно "Фатих" является опорным для реализации заявки, поданной в июне этого года в Министерство энергетики Украины компанией Caspian Drilling Company на освоение украинского черноморского шельфа. Фото: aljazeera.com

Драматичный конкурс на освоение стратегического для Украины участка шельфа Черного моря близ Одессы под названием "Дельфин" приобретает новый поворот.

На этой неделе между Турцией и Евросоюзом разразился скандал. ЕС ввел санкции против этой страны за буровые работы, проходящие уже год в территориальных водах Северного Кипра. Ограничительные меры одобрил Совет ЕС на уровне глав МИД. В заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе по итогам заседания глав МИД 28 стран сообщества, отмечается, что Евросоюз прекращает ряд ранее запланированных с Турцией дипломатических мер и программ экономического сотрудничества. Как сообщает 24 Канал, Совет ЕС принял также решение притормозить переговоры по заключению "Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте". Не будет проводиться и заседание Совета Ассоциации ЕС-Турция и дальнейшие заседания диалогов высокого уровня между ЕС и Турцией, отмечается в обнародованном заявлении Евросоюза.

Также вводятся финансовые ограничительные меры в отношении Анкары. В частности, предусматривается сокращение финансовой помощи Турции в качестве кандидата на вступление в ЕС, а также урезания займов в рамках кредитного механизма Европейского инвестиционного банка. Брюссель продолжит готовить новые санкции против Анкары в случае, если Турция продолжит геологоразведку. В общем, все серьезно.

Действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра входили в повестку дня июньского саммита ЕС, по итогам которого глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз собирается принять жесткие меры по действиям республики. Анкара, которая оспаривает границы исключительной экономической зоны Кипра, ранее направила в район судно "Фатих", заявив, что бурение продлится до 3 сентября. 10 июня власти греческой Республики Кипр, входящей в ЕС, санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна. Несмотря на это, 4 июля Турция направила второе судно "Явуз" для проведения геологоразведочных работ на шельфе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.

В связи с этим данный вопрос и оказался одним из главных на последнем перед летними каникулами заседании министров иностранных дел 28 стран сообщества, которое состоялось в понедельник в Брюсселе.

Казалось бы, причем тут Украина?

Дело в том, что именно буровое судно "Фатих", упомянутое в материалах ЕС, является опорным для реализации заявки, поданной в июне этого года в Министерство энергетики Украины компанией Caspian Drilling Company на освоение украинского черноморского шельфа в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Минимальная проверка данных судоходного реестра показывает, что действительно, именно эта азербайджанская госкомпания (точнее, ее турецкий филиал) является оператором платформы "Фатих", попавшей под арест. Но это же означает, что либо Caspian Drilling должна признать это судно собственностью турецкого оператора кипрских месторождений TPAO (и тогда ее заявка в Украине становится недостоверной), либо она попадает под европейские санкции, и не может принимать участие в конкурсе. В любом случае, использование "Фатих" для проектов в Украине становится невозможным.

В общем, перед комиссией правительства Гройсмана теперь стоит непростой выбор: выбрать для Черного моря привычного украинского оператора УНБ, уже побеждавшего в конкурсах по СРП, одну из двух американских компаний, подавшихся на конкурс, или же рисковать отношениями страны с Евросоюзом. Ожидаем развязку этой увлекательной истории, столь важной для многократно провозглашенного приоритета добиться энергетической независимости нашей страны.

Апостроф
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фаворит конкурса на освоение черноморского шельфа Украины попадет под европейские санкции?». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Как появилась Декларация о суверенитете Украины

Ужасы профессии бухгалтера: почему эта работа должна оплачиваться дорого

Деньги предпринимателя потратили на новый рынок в Киеве

В Польше уничтожили православные храмы

Дети на берегу реки нашли клад

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 45556
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу 1 Просмотров: 45105
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 23815
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 5 Просмотров: 22554
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 16373
Общество
Сколько зарабатывает за месяц начальник Генштаба и его заместители
Сколько зарабатывает за месяц начальник Генштаба и его заместители Просмотров: 180
Дело Маркива: в украинское МИД вызвали посла Италии
Дело Маркива: в украинское МИД вызвали посла Италии Просмотров: 90
В жилом доме произошел мощный взрыв газа, есть погибший
В жилом доме произошел мощный взрыв газа, есть погибший Просмотров: 144
Изнасилование детей: сколько было преступлений с начала года
Изнасилование детей: сколько было преступлений с начала года Просмотров: 1323
Тариф на электроэнергию ТЭС за две недели работы нового рынка ниже установленных ограничений - Корольчук
Тариф на электроэнергию ТЭС за две недели работы нового рынка ниже установленных ограничений - Корольчук Просмотров: 72
Больше всего комментируют
12
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
6
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
6
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
5
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
5
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
Голосов: 41610
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua