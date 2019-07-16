Фаворит конкурса на освоение черноморского шельфа Украины попадет под европейские санкции?

Буровое судно "Фатих" является опорным для реализации заявки, поданной в июне этого года в Министерство энергетики Украины компанией Caspian Drilling Company на освоение украинского черноморского шельфа. Фото: aljazeera.com

Драматичный конкурс на освоение стратегического для Украины участка шельфа Черного моря близ Одессы под названием "Дельфин" приобретает новый поворот.

На этой неделе между Турцией и Евросоюзом разразился скандал. ЕС ввел санкции против этой страны за буровые работы, проходящие уже год в территориальных водах Северного Кипра. Ограничительные меры одобрил Совет ЕС на уровне глав МИД. В заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе по итогам заседания глав МИД 28 стран сообщества, отмечается, что Евросоюз прекращает ряд ранее запланированных с Турцией дипломатических мер и программ экономического сотрудничества. Как сообщает 24 Канал, Совет ЕС принял также решение притормозить переговоры по заключению "Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте". Не будет проводиться и заседание Совета Ассоциации ЕС-Турция и дальнейшие заседания диалогов высокого уровня между ЕС и Турцией, отмечается в обнародованном заявлении Евросоюза.

Также вводятся финансовые ограничительные меры в отношении Анкары. В частности, предусматривается сокращение финансовой помощи Турции в качестве кандидата на вступление в ЕС, а также урезания займов в рамках кредитного механизма Европейского инвестиционного банка. Брюссель продолжит готовить новые санкции против Анкары в случае, если Турция продолжит геологоразведку. В общем, все серьезно.

Действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра входили в повестку дня июньского саммита ЕС, по итогам которого глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз собирается принять жесткие меры по действиям республики. Анкара, которая оспаривает границы исключительной экономической зоны Кипра, ранее направила в район судно "Фатих", заявив, что бурение продлится до 3 сентября. 10 июня власти греческой Республики Кипр, входящей в ЕС, санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна. Несмотря на это, 4 июля Турция направила второе судно "Явуз" для проведения геологоразведочных работ на шельфе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.

В связи с этим данный вопрос и оказался одним из главных на последнем перед летними каникулами заседании министров иностранных дел 28 стран сообщества, которое состоялось в понедельник в Брюсселе.

Казалось бы, причем тут Украина?

Дело в том, что именно буровое судно "Фатих", упомянутое в материалах ЕС, является опорным для реализации заявки, поданной в июне этого года в Министерство энергетики Украины компанией Caspian Drilling Company на освоение украинского черноморского шельфа в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Минимальная проверка данных судоходного реестра показывает, что действительно, именно эта азербайджанская госкомпания (точнее, ее турецкий филиал) является оператором платформы "Фатих", попавшей под арест. Но это же означает, что либо Caspian Drilling должна признать это судно собственностью турецкого оператора кипрских месторождений TPAO (и тогда ее заявка в Украине становится недостоверной), либо она попадает под европейские санкции, и не может принимать участие в конкурсе. В любом случае, использование "Фатих" для проектов в Украине становится невозможным.

В общем, перед комиссией правительства Гройсмана теперь стоит непростой выбор: выбрать для Черного моря привычного украинского оператора УНБ, уже побеждавшего в конкурсах по СРП, одну из двух американских компаний, подавшихся на конкурс, или же рисковать отношениями страны с Евросоюзом. Ожидаем развязку этой увлекательной истории, столь важной для многократно провозглашенного приоритета добиться энергетической независимости нашей страны.