Фантастическая красота: подруги создают венки по старинным технологиям

4 подруги создали проект "От ляли к крали". Создают аутентичные украинские венки и фотографируют в них девушек. Провели персональную выставку. Фото: Facebook / Елена Афанасенко

4 подруги из Черкасс создали проект "От ляли к крали". Изготавливают аутентичные венки.

С авторами проекта встречаемся в кафе. Они пьют кофе, шутят, угощают лимонадом.

Женщины познакомились в 2014 году, когда занимались волонтерской деятельностью.

"Раньше венки делали монахини или старые бабушки. Сейчас мастериц, которые умеют их изготавливать, почти не осталось. В какой-то момент нам стало интересно самим сделать венок в традиционной технике. Первый свадебный изготовили осенью 2018 года. Потребовалось два месяца. Фото выложили в "Фейсбуке". Нам писали, что он замечательный. Советовали профессионально этим заниматься. Решили начать свой проект", - говорит Галина Тимошенко.

Женщины создают венки в разных техниках: восковые, с балабонами, из бумажных цветов, шерсти и золотой нити. Недавно показывали их на выставке в Переяславе-Хмельницком Киевской области, в ноябре планируют демонстрировать в столице.

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"Каждый наш продукт - уникален. Требует много времени и мастерства. Изготовление венков на заказ - это вынужденная мера, чтобы заработать на проведение выставок и приобретения необходимых материалов. Цены начинаются от 800 гривен. Часто жалко их продавать, потому что они заслуживают того, чтобы быть музейным экспонатом", - говорит Елена Афанасенко.

В венках фотографируют только девушек до 18 лет. Взрослых женщин для фото одевают в платки.

"Венок - это атрибут женственности. Девушки носили их до замужества, а потом заменяли очипком. Свадебные венки делали по-богатому. Вставляли маленькие кусочки зеркала, обертки от конфет, блестки, бусины, перья. После обряда их часто вкладывали в иконы, поэтому они хорошо сохранялись", - говорит Елена Почтарева.

Венки, которые изготавливают Елена Почтарева, Галина Тимошенко и Елена Афанасенко фотографирует на моделях киевлянка Светлана Задоровська.

"Я работала экономистом. Очень устала от этой отрасли, чувствовала, что пропадаю. Как-то муж подарил камеру - знал, что всегда любила фотографировать. Занимаюсь этим уже четыре года. Мужчина поддерживает, но немного ссорится, когда обрабатываю фотографии до двух ночи", - говорит Светлана Задоровська.

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