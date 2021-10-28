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четверг, 28 октября 2021 15:56

Фальшивые сертификаты о вакцинации будут отбирать

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Фальшивые сертификаты о вакцинации будут отбирать
Такие сертификаты будут удаляться из системы. Фото: Укринформ

Министерство цифровизации и Минздрав будут удалять Covid-сертификаты невакцинированных.

Руководитель развития электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник заявил б этом в интервью "РБК-Украина".

"До конца года уже можно будет выявлять такие случаи и удалять данные о ложной вакцинации", - сказал он.

За мошенничество врачей могут приговорить к трем годам лишения свободы и 170 тыс. грн штрафа.

"Есть какое-то количество таких случаев, правоохранительные органы совершенно точно ими занимаются", – добавил Баник.

Оценить масштаб проблемы сложно, поскольку информация о прививках пациента является врачебной тайной. Установить фейковый сертификат можно только если человек заболеет.

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"Каждая прививка подписывается электронным ключом врача. Условно пациенту внесли данные о настоящей вакцинации, однако не сделали ему укол. Он попадает в больницу, а это не сложно, по словам медиков, потому что прививки у него не было. Тогда сразу понятно, какой врач пошел на сговор", - объяснили в Минцифре.

В Украине зафиксировали мутацию штамма коронавируса Delta, ранее обнаруженную в Великобритании. Случаи мутации выявили во Львове, Тернополе и Западной Украине, также она "начинает лезть в Киев".

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