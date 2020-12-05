Фабрика под Киевом вляпалась в скандал - продавали игрушки с логотипом армии РФ

Фабрику основали в поселке Клавдиево-Тарасово еще в 1948 году. Фото: pinterest.com

В Киевской области на Клавдиевской фабрике елочных украшений изготавливали новогодние игрушки с логотипом армии России.

Это заметил Сергей Савченко во время экскурсии предприятием. Он сообщил об инциденте в Facebook.

Исполняющий председателя правления фабрики Павел Гусаков подтвердил, что фабрика сотрудничает с Россией.

"Исторически сложилось так, что одним из рынков сбыта продукции была Российская Федерация. В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка", - ответил он.

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Также Гусаков отметил, что часть продукции поставляли в Россию. Сами заказы размещались через специальную систему. По словам председателя правления, из-за экономического кризиса он был занят развитием новых проектов, поэтому не смог это проконтролировать.

После огласки новогодние игрушки для российской армии уничтожили. Гусаков пообещал, что последующие заказы будут проходить цензурный и этический контроль.

"Я разделяю возмущение общественности и извиняюсь относительно этой ситуации. Надеюсь на восстановление теплого отношения к имени и коллектива фабрики", - сказал председатель правления.

С 5 декабря в водах Германии восстановят установку труб для газопровода "Северный поток-2". Подводные операции будут выполнять в Балтийском море, к югу от мелководного района Адлергрунд.