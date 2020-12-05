Фабрика под Киевом вляпалась в скандал - продавали игрушки с логотипом армии РФ

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 1800
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1143
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1260
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1602
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 252
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 846
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5229
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 234
Фото
Все фото
1
7
6
5
5
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Маркив передал в музей детские рисунки, которые висели в его камере в Италии
Маркив передал в музей детские рисунки, которые висели в его камере в Италии
Главная елка на Софийской площади становится пышнее
Главная елка на Софийской площади становится пышнее
В оккупированном Крыму исчезли 44 человека, 15 из них - без вести
В оккупированном Крыму исчезли 44 человека, 15 из них - без вести
Видео
Все видео
Чернобыльская электростанция навсегда прекратила работу
Чернобыльская электростанция навсегда прекратила работу
Фабрика под Киевом вляпалась в скандал - продавали игрушки с логотипом армии РФ
Фабрика под Киевом вляпалась в скандал - продавали игрушки с логотипом армии РФ
Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия
Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Интервью
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 1800
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
1 Просмотров: 1026
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 846
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 306
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 декабря 2020
Просмотров: 306
Як унтерофіцерська вдова
Мій – не побоюся цього слова – друг Ґжеґож Ґауден подався в письменники. Власне тому я вже й не боюся називати його другом. Бо до весни ...
суббота, 05 декабря 2020 12:56

Фабрика под Киевом вляпалась в скандал - продавали игрушки с логотипом армии РФ

  Комментировать
Фабрика под Киевом вляпалась в скандал - продавали игрушки с логотипом армии РФ
Фабрику основали в поселке Клавдиево-Тарасово еще в 1948 году. Фото: pinterest.com

В Киевской области на Клавдиевской фабрике елочных украшений изготавливали новогодние игрушки с логотипом армии России.

Это заметил Сергей Савченко во время экскурсии предприятием. Он сообщил об инциденте в Facebook.

Исполняющий председателя правления фабрики Павел Гусаков подтвердил, что фабрика сотрудничает с Россией.

"Исторически сложилось так, что одним из рынков сбыта продукции была Российская Федерация. В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка", - ответил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Произошла авария на шахте - погибли 18 горняков

Также Гусаков отметил, что часть продукции поставляли в Россию. Сами заказы размещались через специальную систему. По словам председателя правления, из-за экономического кризиса он был занят развитием новых проектов, поэтому не смог это проконтролировать.

После огласки новогодние игрушки для российской армии уничтожили. Гусаков пообещал, что последующие заказы будут проходить цензурный и этический контроль.

"Я разделяю возмущение общественности и извиняюсь относительно этой ситуации. Надеюсь на восстановление теплого отношения к имени и коллектива фабрики", - сказал председатель правления.

С 5 декабря в водах Германии восстановят установку труб для газопровода "Северный поток-2". Подводные операции будут выполнять в Балтийском море, к югу от мелководного района Адлергрунд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фабрика под Киевом вляпалась в скандал - продавали игрушки с логотипом армии РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

Чернобыльская электростанция навсегда прекратила работу

Украина выбрала первого президента

Спасают армию и неизлечимо больных - отмечают День волонтера

Самое читаемое
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема Просмотров: 9981
Стоит от 120 тыс. грн - китайские &quot;тесла&quot; разбирают, как горячие пирожки
Стоит от 120 тыс. грн - китайские "тесла" разбирают, как горячие пирожки
4
 Просмотров: 8667
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева 1 Просмотров: 6831
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
4
 Просмотров: 4770
Ударят морозы до -15: синоптики назвали дату
Ударят морозы до -15: синоптики назвали дату Просмотров: 4311
Общество
Чернобыльская электростанция навсегда прекратила работу
Чернобыльская электростанция навсегда прекратила работу
 Просмотров: 45
Ограничения остановили ураганные темпы Covid-19 - МОЗ
Ограничения остановили ураганные темпы Covid-19 - МОЗ Просмотров: 279
Сколько денег вернули участникам отмененного пробного ВНО
Сколько денег вернули участникам отмененного пробного ВНО Просмотров: 36
Новый год и Рождество: сколько будем отдыхать в декабре-январе
Новый год и Рождество: сколько будем отдыхать в декабре-январе Просмотров: 279
Сколько стоил ремонт километра дороги в Украине в этом году
Сколько стоил ремонт километра дороги в Украине в этом году Просмотров: 333
Больше всего комментируют
4
Украина не будет покупать российскую вакцину от Covid-19
3
"Слуга" в Раде рассматривал голую грудь
2
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2
В Раде сошлись на компромиссе: тюрьму за ложь в декларациях не хотят
1
Фирма тестя заместителя Ермака получила 1,3 га земли в столице после его назначения
Голосов: 54172
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть