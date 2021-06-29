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вторник, 29 июня 2021 19:26

Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)

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Снижение вреда от употребления табачных изделий становится главным способом улучшения здоровья курильщиков. Ежедневно в мире выкуривают 1,1 миллиарда сигарет, и эта цифра остается неизменной уже более 20 лет. И это несмотря на десятилетия усилий по контролю над табаком.

Потребители курят, чтобы получить никотин — вещество со сравнительно низким риском, но вредят себе: вред причиняют тысячи токсинов, выделяемых при сгорании табака. И хотя 98 млн взрослых курильщиков уже перешли на более безопасные никотиновые продукты, мало кто понимает, что именно такие продукты способны максимально быстро и массово снизить негативный эффект от курения.

  Доктор Дэвид О'Райли, научный директор Группы "ВАТ". Фото: пресс-служба ВАТ
Доктор Дэвид О'Райли, научный директор Группы "ВАТ". Фото: пресс-служба ВАТ
Доктор Дэвид О'Райли, научный директор Группы "ВАТ", в интервью The Page рассказал о роли альтернативных никотиновых продуктов в улучшении здоровья тех, кто не желает совсем отказываться от курения.

Что такое уменьшение вреда от табака?

Это стратегия отрасли здравоохранения, цель которой состоит в том, чтобы минимизировать негативное влияние курения на здоровье, стимулируя курильщиков отказаться от курения, а в случае тех курильщиков, которые не желают отказаться от курения, — переходить полностью на потребление альтернативных продуктов с пониженным риском*, содержащих никотин, но использование которых происходит без вредного процесса горения табака. Многие люди продолжают курить обычные сигареты, хотя им известно о серьезных рисках, которые они представляют для здоровья.

Альтернативные продукты, например продукты для вейпинга или никотиновые подушечки, являются приятным эквивалентом для курильщиков, поскольку обеспечивают фармакологическое и органолептические удовольствие, к которому стремятся курильщики. Таким образом, мы должны обеспечить совершеннолетним курильщикам постоянный доступ к высококачественным, тщательно исследованным никотиновым продуктам, которые могут уменьшить риски курения для здоровья как отдельных граждан, так и общества в целом.

Большинству людей известно о том, что курение вредно и вызывает такие заболевания, как рак и хронические обструктивные заболевания легких. Однако многие считают, что в этом виноват именно никотин. Но это не так. Общепризнанным является тот факт, что вред от курения в основном создает горение табака, а не никотин.

Как ВАТ поддерживает меры по снижению вреда от табака?

Мы уже много лет работаем над тем, чтобы найти способ, который позволит уменьшить влияние нашего бизнеса на здоровье. Мы движемся к этой цели несколькими способами. Во-первых, наш бизнес должен быть построен вокруг первоклассных продуктов, которые совершеннолетние курильщики хотят потреблять и считают приносящими удовольствие.

Во-вторых, мы создаем наш портфель продуктов с пониженным риском* на основе научных данных, признанных во всем мире. Сегодня мы предлагаем полный ассортимент — наш уникальный мультикатегорийный подход — продуктов с пониженным риском*, например, продукты для вейпинга, продукты для нагрева табака и никотиновые подушечки для перорального применения, на более чем 50 рынках мира. Это стало возможным благодаря особому вниманию, которое мы уделяем научным исследованиям и инновациям в ВАТ.

Мы стремимся создать другое будущее для курильщиков, общества и нашего бизнеса. Мы делаем это, предлагая совершеннолетним курильщикам, которые не желают отказываться от курения, разнообразные, но менее опасные способы потребления никотина.

  Какое будущее у никотина по мнению ученых. Фото: Karim Ghantous / Unsplash
Какое будущее у никотина по мнению ученых. Фото: Karim Ghantous / Unsplash
Какие ошибочные представления о никотине сегодня являются наиболее распространенными?

Большинству людей известно о том, что курение вредно и вызывает такие заболевания, как рак и хронические обструктивные заболевания легких (ХОБЛ). Однако многие считают, что в этом виноват именно никотин. Но это не так. Общепризнанным является тот факт, что вред от курения в основном создает горение табака, а не никотин.

Впрочем, никотин вызывает зависимость и не является абсолютно безопасным. Люди часто имеют ошибочное представление о влиянии никотина. Он оказывает ряд воздействий на организм. Никотин — двухфазное вещество. Это означает, что он может иметь как расслабляющий, так и стимулирующий эффект.

Многие также считают, что никотин производится в лаборатории и добавляется в продукцию, хотя на самом деле большая часть никотина, который используется сегодня, включая никотиновые пластыри, таблетки и жвачки, а также альтернативные продукты, например продукты для вейпинга, является продукцией сельскохозяйственного производства различных сортов табачного растения. Из этого природного соединения получают экстракт, который обычно доводится до фармацевтической степени чистоты.

Первая электронная сигарета, которую представили на рынке в 2003 году, была очень простым устройством. Сегодня ВАТ предлагает не только целый ассортимент продуктов для вейпинга — мы также предлагаем продукты для нагрева табака и никотиновые подушечки для перорального применения.

Как развиваются альтернативные никотиновые продукты и как выглядит их будущее?

Я считаю, что будущее никотина будет зависеть не от одного отдельного продукта, а от различных продуктов, отвечающих разнообразным вкусам потребителей. Как известно, рынок альтернативных никотиновых продуктов является фрагментированным, и не каждый продукт нравится всем потребителям.

Первая электронная сигарета, которую представили на рынке в 2003 году, была очень простым устройством. Сегодня ВАТ предлагает не только целый ассортимент продуктов для вейпинга — мы также предлагаем продукты для нагрева табака и никотиновые подушечки для перорального применения. Все эти продукты обладают пониженным риском*, если сравнить с продолжением курения.

Эта тенденция к разработке и переходу на потребление инновационных продуктов сохранится. Мы поставили перед собой амбициозную цель достичь 50 млн потребителей наших негорючих продуктов до 2030 года. Темпы перехода совершеннолетних курильщиков на эти продукты растут, что создает благоприятные предпосылки для Лучшего Будущего [A Better Tomorrow ™].

  Какие альтернативные никотиновые продукты предлагают ученые. Фото: Hans Reniers / Unsplash
Какие альтернативные никотиновые продукты предлагают ученые. Фото: Hans Reniers / Unsplash

Как, на ваш взгляд, изменится ситуация с никотином за двадцать лет?

Мы продолжим создавать инновационные продукты и публиковать результаты исследований, чтобы продемонстрировать их потенциал по уменьшению вреда. В дальнейшем мы будем наблюдать сокращение объемов потребления горючих сигарет и увеличение количества курильщиков, которые переходят на альтернативные никотиновые продукты. Недавно мы узнали о том, что количество потребителей наших Категорий продуктов нового поколения выросло почти до 15 миллионов, и эта тенденция, по нашему мнению, сохранится.

Я надеюсь, что за двадцать лет данные о состоянии здоровья населения будут свидетельствовать о значительном сокращении количества заболеваний, связанных с курением, в результате полного перехода на потребление альтернативных продуктов с пониженным риском*. В качестве хорошего примера можно привести опыт Швеции, где потребление снуса позволило достичь самого низкого уровня онкозаболеваемости в стране, что подтверждается медицинскими данными, которые нарабатывались на протяжении десятилетий. Повторение этого результата на других рынках будет реальным подтверждением реализации программы ВАТ по созданию Лучшего БудущегоTM и уменьшит влияние ее бизнеса на здоровье.

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