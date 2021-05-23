Евровидение-2021: кто победил

Победителем Евровидения-2021 стал итальянский группа Måneskin с песней "Zitti e buoni". В общем Италия получила 524 балла за выступление на песенном конкурсе.

На втором месте оказалась французская участница Барбара Прави, на третьем - Gjon's Tears (Швейцария), четвертое место досталось Исландии, а на пятом расположилась украинская группа Go_A.

Профессиональное жюри оценило выступление Украины в 97 баллов, а от зрителей мы получили 267.

Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. В конкурсе участвует по одному представителю от каждой из стран-членов ЕВС, которые подали заявки на участие. Фестиваль проходит в прямом эфире. От каждой страны может участвовать один представитель (солист или музыкальный коллектив), исполняющий песню длительностью не более трёх минут. Во время выступления на сцене должно выступать не более шести артистов одновременно. После выступления всех участников наиболее популярная песня определяется путём голосования телезрителей и жюри, в котором участвуют все страны, выступавшие в финале и полуфинале.