Евросуд осудил увольнение чиновников эпохи Януковича

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 1305
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 1494
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2151
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2988
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1467
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4563
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2790
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 927
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6165
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1071
Фото
Все фото
29
11
5
10
8
&quot;Времена изменились. А враг - нет&quot; - показали артефакты российско-украинской войны
"Времена изменились. А враг - нет" - показали артефакты российско-украинской войны
Оставляют посылки с дорогими телевизорами у квартир - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Кремниевой долине
Оставляют посылки с дорогими телевизорами у квартир - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Кремниевой долине
Не политическая агитка или программа: историк рассказал интересные факты о &quot;Захаре Беркуте&quot;
Не политическая агитка или программа: историк рассказал интересные факты о "Захаре Беркуте"
Курды протестуют против наступления Эрдогана в Сирии
Курды протестуют против наступления Эрдогана в Сирии
Американский летчик с напарником разбились во время учений в Украине
Американский летчик с напарником разбились во время учений в Украине
Видео
Все видео
Во Львове горел трамвай
Во Львове горел трамвай
Под Киевом открыли памятник Кузьме Скрябину
Под Киевом открыли памятник Кузьме Скрябину
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
Премьер Гончарук оторвался под "Сокиру Перуна" на ветеранской вечеринке
Премьер Гончарук оторвался под "Сокиру Перуна" на ветеранской вечеринке
Украинка участвует в польских выборах
Украинка участвует в польских выборах
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3825
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7002
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1593
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 846
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 1080
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
четверг, 17 октября 2019 13:20

Евросуд осудил увольнение чиновников эпохи Януковича

  Комментировать
Евросуд осудил увольнение чиновников эпохи Януковича
Увольнение назвали нарушением прав чиновников. Фото: prostir.ua

Европейский суд по правам человека назвал увольнение государственных служащих на основании закона Украины "Об очистке власти" нарушением их прав.

Такое решение ЕСПЧ принял по делу "Полях и другие против Украины", сообщает "Европейская правда".

Заявителями по делу выступили Вячеслав Полях, Дмитрий Басалаев, Александр Ясь, Роман Якубовский и Сергей Бондаренко.

Первых трех уволили в соответствии с законом о люстрации в октябре 2014 года. Они занимали должности на государственной службе в 2010-2014 годах, во время правления экс-президента Виктора Януковича.

Четвертого заявителя уволили за несвоевременную подачу заявления о люстрационной проверки, а пятого за то, что он занимал должность второго секретаря райкома Коммунистической партии в период до 1991 года.

Они подали иски о восстановлении на должностях. Производство по делам первых трех заявителей остановили в 2014-2015 годах до получения заключения Конституционного Суда относительно конституционности Закона об очищении власти. Суды отклонили иски четвертого и пятого заявителей на основании того, что Конституционный Суд не признал закон неконституционным.

Трое первых заявителей жаловались на нерассмотрение их исков национальными судами.

Ссылаясь на статью о праве на уважение частной жизни, все заявители жаловались на свое увольнение и последствия, которое оно имело для них. Второй заявитель также ставил вопрос о нарушении статьи 13 - право на эффективное средство правовой защиты.

ЕСПЧ единогласно установил, что произошло нарушение статьи 6 "право на справедливый суд" Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел трех первых заявителей на национальном уровне, и нарушение статьи 8 "право на уважение частной жизни" Конвенции по поводу всех пяти заявителей.

Суд постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю 5000 евро в возмещение морального вреда. Суд также присудил 1500 евро первом заявителю и по 300 евро второму-пятому заявителям на каждого на возмещение судебных расходов. Право трех на справедливый суд в течение разумного срока было нарушено, поскольку судебные процедуры по их освобождению уже идут более 4,5 года и до сих пор не завершены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Квартиры на Печерске и имения: показали "скромную" жизнь судей в деле Приватбанка

Суд не ставил под сомнение, что в период пребывания у власти Януковича система государственной службы и демократического управления Украины предстала перед значительными вызовами. Но Суд решил, что "Закон об очищении власти" применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занятие должностей в Коммунистической партии до 1991 года.

"Итак, указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также на то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью, имевшей место в период правления бывшего президента. В этом отношении украинский Закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, которые были введены в других государствах Центральной и Восточной Европы и которые были более целевыми и узко направленными", - говорится в решении.

Совет Европы обеспокоен принятым в первом чтении президентскому законопроекту о деятельности органов судейского управления (№ 1008), предусматривающий реформу судебной системы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Евросуд осудил увольнение чиновников эпохи Януковича». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

Украине навязали невыгодный договор

Сердце и внутренности путешественника похоронили на африканской земле

Памяти Драча: "Я весь состою из политики"

Самое читаемое
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 142079
Выбрали лучшую порноактрису по версии Pornhub - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису по версии Pornhub - откровенные фото
10
 Просмотров: 23014
&quot;Вы что, националист?&quot; - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке 2 Просмотров: 19955
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой 1 Просмотров: 17640
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера 1 Просмотров: 16308
Общество
В оккупированном Крыму новые обыски, забрали активиста
В оккупированном Крыму новые обыски, забрали активиста Просмотров: 36
New York Times объяснила, почему пишет Kiev, а не Kyiv
New York Times объяснила, почему пишет Kiev, а не Kyiv Просмотров: 396
"Разжигают межнациональную вражду" - рок-группа вляпалась в скандал
"Разжигают межнациональную вражду" - рок-группа вляпалась в скандал 1 Просмотров: 1152
Обокрали автомобиль народного депутата Украины
Обокрали автомобиль народного депутата Украины Просмотров: 1755
В детском саду не могли объяснить родителям, куда делся ребенок
В детском саду не могли объяснить родителям, куда делся ребенок Просмотров: 1323
Больше всего комментируют
7
"СБУ, нравится?": кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
7
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
3
Против Луценко открыли дело
2
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
Голосов: 46224
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua