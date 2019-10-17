Евросуд осудил увольнение чиновников эпохи Януковича

Увольнение назвали нарушением прав чиновников. Фото: prostir.ua

Европейский суд по правам человека назвал увольнение государственных служащих на основании закона Украины "Об очистке власти" нарушением их прав.

Такое решение ЕСПЧ принял по делу "Полях и другие против Украины", сообщает "Европейская правда".

Заявителями по делу выступили Вячеслав Полях, Дмитрий Басалаев, Александр Ясь, Роман Якубовский и Сергей Бондаренко.

Первых трех уволили в соответствии с законом о люстрации в октябре 2014 года. Они занимали должности на государственной службе в 2010-2014 годах, во время правления экс-президента Виктора Януковича.

Четвертого заявителя уволили за несвоевременную подачу заявления о люстрационной проверки, а пятого за то, что он занимал должность второго секретаря райкома Коммунистической партии в период до 1991 года.

Они подали иски о восстановлении на должностях. Производство по делам первых трех заявителей остановили в 2014-2015 годах до получения заключения Конституционного Суда относительно конституционности Закона об очищении власти. Суды отклонили иски четвертого и пятого заявителей на основании того, что Конституционный Суд не признал закон неконституционным.

Трое первых заявителей жаловались на нерассмотрение их исков национальными судами.

Ссылаясь на статью о праве на уважение частной жизни, все заявители жаловались на свое увольнение и последствия, которое оно имело для них. Второй заявитель также ставил вопрос о нарушении статьи 13 - право на эффективное средство правовой защиты.

ЕСПЧ единогласно установил, что произошло нарушение статьи 6 "право на справедливый суд" Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел трех первых заявителей на национальном уровне, и нарушение статьи 8 "право на уважение частной жизни" Конвенции по поводу всех пяти заявителей.

Суд постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю 5000 евро в возмещение морального вреда. Суд также присудил 1500 евро первом заявителю и по 300 евро второму-пятому заявителям на каждого на возмещение судебных расходов. Право трех на справедливый суд в течение разумного срока было нарушено, поскольку судебные процедуры по их освобождению уже идут более 4,5 года и до сих пор не завершены.

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Суд не ставил под сомнение, что в период пребывания у власти Януковича система государственной службы и демократического управления Украины предстала перед значительными вызовами. Но Суд решил, что "Закон об очищении власти" применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занятие должностей в Коммунистической партии до 1991 года.

"Итак, указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также на то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью, имевшей место в период правления бывшего президента. В этом отношении украинский Закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, которые были введены в других государствах Центральной и Восточной Европы и которые были более целевыми и узко направленными", - говорится в решении.

Совет Европы обеспокоен принятым в первом чтении президентскому законопроекту о деятельности органов судейского управления (№ 1008), предусматривающий реформу судебной системы.