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вторник, 18 декабря 2018 12:09

Евросоюз выделил средства на украинскую инфраструктуру

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Евросоюз выделил средства на украинскую инфраструктуру
Евросоюз выделил средства на украинскую инфраструктуру. Фото с открытых источников.

Украина подписала соглашение с Европейским инвестиционным банком и Евросоюзом о привлечении около 100 млн евро на совершенствование дорожной и железнодорожной инфраструктуры на западе Украины.

Финансовой соглашением "Транспортная связь в Украине - Фаза 1" предусмотрено 50 млн евро Европейским инвестиционным банком и еще 50 млн евро Евросоюзом. Средства направят на "повышение скорости, комфортности и экономичности перевозок, а также обеспечения безопасности движения на автомобильных дорогах в западном регионе Украины", передает Громадське.

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Отмечается, что за средства ЕС будут улучшать автодорожное сообщение в Львовской, Ровенской и Тернопольской областях, в частности строить дорожные развязки, объездные дороги вокруг городов. Планируется повышать безопасность дорожного движения.

Также программой предусмотрено развитие железнодорожной инфраструктуры и финансирования исследований по созданию в Украине транспортных логистических центров.

В следующем году Укрзализныця планирует дважды повысить тарифы на пассажирские перевозки в Украине.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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