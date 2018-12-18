Евросоюз выделил средства на украинскую инфраструктуру. Фото с открытых источников.

Украина подписала соглашение с Европейским инвестиционным банком и Евросоюзом о привлечении около 100 млн евро на совершенствование дорожной и железнодорожной инфраструктуры на западе Украины.

Финансовой соглашением "Транспортная связь в Украине - Фаза 1" предусмотрено 50 млн евро Европейским инвестиционным банком и еще 50 млн евро Евросоюзом. Средства направят на "повышение скорости, комфортности и экономичности перевозок, а также обеспечения безопасности движения на автомобильных дорогах в западном регионе Украины", передает Громадське.

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Отмечается, что за средства ЕС будут улучшать автодорожное сообщение в Львовской, Ровенской и Тернопольской областях, в частности строить дорожные развязки, объездные дороги вокруг городов. Планируется повышать безопасность дорожного движения.

Также программой предусмотрено развитие железнодорожной инфраструктуры и финансирования исследований по созданию в Украине транспортных логистических центров.

В следующем году Укрзализныця планирует дважды повысить тарифы на пассажирские перевозки в Украине.