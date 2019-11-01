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пятница, 01 ноября 2019 10:05

Европейское издание внесло Гандзюк в список самых известных умерших за последний год

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Европейское издание внесло Гандзюк в список самых известных умерших за последний год
Кроме Гандзюк, в списке упоминаются певец Карел Ґот, дизайнер Карл Лагерфельд и убит мэр Гданьска Павел Адамович. Фото: wyborcza.pl

Польское издание Gazeta Wyborcza включило активистку Екатерину Гандзюк в список 120 известных поляков и иностранцев, которые умерли в течение последних 12 месяцев.

В специальном приложении на сайте издания говорится, кем была Гандзюк и как погибла.

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"Я знаю, что выгляжу плохо, но я выгляжу намного лучше, чем выглядят сейчас в Украине справедливость и правосудие", - цитирует издание слова Гандзюк, которые она записала в обращении с больничной койки.

Кроме Гандзюк, в списке упоминаются певец Карел Ґот, дизайнер Карл Лагерфельд и убитый мэр города Гданьска Павел Адамович.

31 июля 2018-го на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк вылили около литра кислоты. Она получила химические ожоги 30% тела. 4 ноября Гандзюк умерла в больнице.

Заказчиком убийства следствие считает руководителя Херсонского областного совета Владислава Мангера. 11 февраля ему объявили о подозрении в организации преступления.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области вынес приговор пятерым ексбийцям АТО, которые принимали участие в убийстве Гандзюк. Тюремные сроки получили Сергей Торбин (организатор), Никита Грабчук (облил кислотой), Виктор Горбунов (купил кислоту), Вячеслав Вишневский (был наблюдателем) и Владимир Васянович (был наблюдателем). Они получили от 3 до 6,5 лет тюрьмы.

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