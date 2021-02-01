Европейские зарплаты в Украине: в "Слуге" разгромили обещания Шмыгаля

Зарплаты, как в Польше, будут в Украине не ранее 2051 года. Фото: pixabay.com

Зарплата в Украине может сравниться с заработком в Польше не ранее чем через 30-40 лет.

Сегодня наше государство одно из беднейших в Европе, сказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев, пишет ТСН.

По его словам, наше государство должно сначала догнать уровень заработной платы в Армении или Беларуси.

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"О зарплатах таких, как в Польше. Я не знаю, какими расчетами руководствовался премьер-министр. Однако если мы сравним уровень ВВП на душу населения с польским и посчитаем, то нам, чтобы догнать Польшу, нужно где-то 30-40 лет при том, что Польша будет стоять на месте", - отметил Гетьманцев.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что к 2030 году зарплата в Украине может достичь такого уровня, как в Польше.