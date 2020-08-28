Европейская страна запретила въезд украинским сборщикам ягод

Власть Финляндии ввела ограничения на въезд для сборщиков лесных ягод.
Оно касается людей из стран, не входящих в ЕС, которие имеют плохую эпидемиологическую ситуацию, сообщает Yle.
Ограничение будет действовать с 28 августа по 18 сентября. Украинских сборщиков ягод оно также касается.
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В списке разрешенных стран, граждане которых могут приезжать на работы по сбору ягод, теперь остались Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Южная Корея.
Работники должны иметь при себе справку от ягодной компании. Наличие справки проверяют пограничники. На пункте пропуска Пограничная служба при необходимости связывается с компанией для подтверждения указанной в документах информации.
Кабинет Министров принял решение запретить въезд иностранцев в Украину в 00:00 28 августа 2020 года.
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