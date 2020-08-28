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пятница, 28 августа 2020 10:10

Европейская страна запретила въезд украинским сборщикам ягод

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Европейская страна запретила въезд украинским сборщикам ягод
Украинцы не смогут поехать в Финляндию собирать ягоды. Фото: pixabay

Власть Финляндии ввела ограничения на въезд для сборщиков лесных ягод.

Оно касается людей из стран, не входящих в ЕС, которие имеют плохую эпидемиологическую ситуацию, сообщает Yle.

Ограничение будет действовать с 28 августа по 18 сентября. Украинских сборщиков ягод оно также касается.

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В списке разрешенных стран, граждане которых могут приезжать на работы по сбору ягод, теперь остались Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Южная Корея.

Работники должны иметь при себе справку от ягодной компании. Наличие справки проверяют пограничники. На пункте пропуска Пограничная служба при необходимости связывается с компанией для подтверждения указанной в документах информации.

Кабинет Министров принял решение запретить въезд иностранцев в Украину в 00:00 28 августа 2020 года.

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Дата
28
августа

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  • Нужно вводить визовый режим
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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