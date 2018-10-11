Европе угрожает мощное цунами: подробности

Ученые рассказали о катастрофе, которую может вызвать вулкан Этна. Фото: Politeka

Расположенный на итальянском острове Сицилия вулкан Этна сползает в Средиземное море, это может вызвать мощное цунами на Европу.

Об этом заявил геофизик Хейдрун Копп из Центра геоморфологических исследований Гельмгольца в Германии. Он отметил, что вулкан находится в густонаселенном районе, поэтому ситуация угрожает жизни десяткам тысяч человек, передает Science Alert.

"Весь склон находится в движении из-за силы тяжести. Поэтому вполне возможно, что он может катастрофически разрушиться, что может вызвать цунами во всем Средиземноморье", - отметил ученый.

Вулкан движется со средней скоростью 14 мм в год. Ранее ученые называли причиной движения нарастания давления магмы внутри вулкана. Однако новое исследование показывает, что скольжение вулкана обусловлено нестабильностью через гравитационные силы.

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"В случае горы Этна наш анализ деформации береговой линии подразумевает большую опасность для разрушения склона, чем предполагалось ранее, поскольку глубокое гравитационное скольжение может потенциально привести к катастрофическому разрушению", - говорится в статье.

Ученые утверждают, что катастрофа может произойти в любой момент.

Чтобы ограничить глобальное потепление на уровне 1,5 градусов по Цельсию, необходимо сократить выбросы углекислого газа. Это возможно сделать к 2050-му.