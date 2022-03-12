"Европа не видела такой войны со времен Второй мировой" - Зеленский эмоционально обратился к итальянцам

Зеленский призвал европейцев обращаться к политикам, чтобы те закрыли небо над Украиной. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к итальянскому народу. Призвал поддерживать Украину и побуждать своих политиков закрыть небо над нашими территориями, чтобы Россия не могла больше бомбить мирное население. Также отметил, что за время войны оккупанты убили 79 украинских детей.

Об этом заявил президент в прямом эфире.

"Европа не видела такой войны со времен Второй мировой. Сейчас мы живем не одинаково, в войне уже погибло 79 детей. У каждого из нас есть фотографии близких в телефонах и мы знаем, что они не последние. Потому что верим, что дети еще будут играть , будут учиться, пойдут в университеты .Каждый человек живет такой надеждой - на новые фотографии, мгновения и счастья, которых теперь лишена Украина. Мы сейчас в разных условиях, когда вы уверены, что вас ждет будущее. А для нас может быть все в последний раз, так как для 79-ти украинских детей, семей, которые потеряли самое ценное, но вынуждены собраться и выжить, воевать за будущее. Мы все должны сделать, так чтобы это число не росло, - заявил Зеленский.

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Также подчеркнул, что Россия осаждает украинские города, хочет уничтожить их. Мариуполь в полной блокаде, его обстреливают везде, сбрасывают бомбы. Авиаудары нанесли даже по роддому и детской больнице. И это по всей Украине так. Они полностью уничтожают жилые кварталы ковровыми бомбардировками. Они уничтожают даже церкви и площади. Разбомбили наибольшую площадь в Европе – площадь Свободы в Харькове.

"Это война не только нашего народа, но и ценностей, которые нас объединяют". Я уверен, что вы хотите остановить войну, так как и украинцы. Нужны такие санкции, чтобы у России не было денег разрушать жизнь. Говорите, чтобы политики закрыли небо от убивших 79 детей и тысячи взрослых", - добавил президент.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.