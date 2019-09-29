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воскресенье, 29 сентября 2019 17:04

Еврейский новый год: в Умань отправили спасательный вертолет

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  В Умань отправили спасательный вертолет. Фото: ДСНС
В Умань отправили спасательный вертолет. Фото: ДСНС

В Умань на период празднования еврейского нового года Рош-га-Шана отправили спасательный вертолет.

"Решение руководства ДСНС об усилении Черкасского сводного отряда Еврокоптер, связано с необходимостью экстренной транспортировки тяжелобольных паломников-хасидов в случае, если ситуация будет критической", - об этом сообщает пресс-служба ДСНС в Черкасской области.

Как отметили в ведомстве, вертолет обеспечен необходимым медицинским оборудованием и соответствует всем требованиям современной экстренной медицины.

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"Для безопасной работы воздушного судна, в Умани силами личного состава сводного отряда Управления подготовлено специальную площадку, которая также оборудована необходимыми техническими и навигационными средствами. Также были согласованы вопросы, связанные с применением этого транспорта для транспортировки больных в Киев, а также возможность осуществления полета в ночное время ", - говорится в сообщении.


В Умани спасли 5 хасидов из горящего дома. Возгорание на чердаке жилого дома по переулку Проездной обнаружили хозяева. После неудачной попытки ликвидировать пожар собственными силами, люди обратились за помощью к спасателям.

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