Эвакуация украинцев с Уханя: медики не пустили на самолет 4 человек

Во время эвакуации украинцев из Уханя на самолет не пустили 4 человека. Фото: Akzent. zp

В Ухане во время эвакуации в Украину китайские медики не пустили на самолет трое украинцев и одну иностранку.

В то же время на борт были допущены 73 человека, среди них граждане Украины и иностранцы. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина".

"Эвакуация проходит в штатном режиме. Правительство имеет четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции", - отметил он.

Ляшко также рассказал, что на этапе осмотра китайскими медиками не допущено на борт четыре человека, трое из них украинцы и одна - иностранка. После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный осмотр.

Эвакуированных из Уханя людей разместят в обсервацию в определенном правительством объекте. Те, кто не был допущен к эвакуации, находится под наблюдением китайских врачей и находится на постоянной связи с консульской службой.

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"Прошу не создавать панику, сохранять здравый смысл и понимание, что в любой ситуации надо оставаться людьми. Там мог оказаться каждый из нас или дорогой нам человек. Мы забираем людей, которые и так переживают непростой период. Среди эвакуированных семья из 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наш долг - забрать их и создать максимально комфортные условия. Это касается не только организации перелета и обустройства их быта, но и принятия их другими украинцами. Неужели в такой большой стране нет места для менее сотни граждан, оказавшихся в сложной ситуации?" - подчеркнул Ляшко.

В райцентре Винники Львовской области протесты: люди перекрыли подъезд к госпиталю ветеранов войн и репрессированных, потому что боятся, что к ним привезут на карантин эвакуированных из Уханя украинцев. В медицинское учреждение свезли шины, которые угрожают зажечь, если власть не прислушается.