Эвакуация населения: назвали семь направлений гуманитарных коридоров

Сегодня будут работать гуманитарные коридоры для эвакуации населения. Фото: ГСЧС Украины

10 марта с 09:00 открылись гуманитарные коридоры для эвакуации населения из ряда городов.

Эвакуация будет проводиться автобусами, заявила в четверг вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, передает Gazeta.ua.

"Начинают работу "зеленые" коридоры из Мариуполя, Волновахи, Изюма, Сум, Тростянца и Краснополья, а также городов вблизи столицы – Бучи, Бородянки, Ирпеня и Гостомеля. Возможно также движение в колонне частным автотранспортом", - сказала она.

Сегодня будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по нескольким направлениям в Сумской области:

Сумы-Полтава: Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

Тростянец-Полтава: Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

Краснополье-Полтава: Краснополье - Верхняя Сыроватка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны – Полтава.

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Также эвакуация автобусами будет проводиться по маршрутам:

Изюм - Лозовая;

Мариуполь - Запорожье;

Волноваха - Покровск;

Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев.

В Буче, где российские оккупанты вчера сорвали эвакуацию, остались тысячи людей. В Песковке вчера частично эвакуировали людей из Мигалок, Загалец, Майдановки. Еще несколько сотен человек находятся, которые постоянно приходят из окрестных сел, скрываясь от зверств оккупанта и обстрелов.