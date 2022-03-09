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Спецтема: Война России против Украины

Эвакуация из Сум: из города уезжает более 20 тыс. человек

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Эвакуация из Сум: из города уезжает более 20 тыс. человек
Гуманитарным коридором двигается шесть тысяч гражданских автомобилей с более чем 20 тысячами человек. Фото: "Укринформ"

Из Сум эвакуировали более тысячи человек. Еще более 20 тысяч сейчас эвакуируют через гуманитарный коридор. Об этом сообщил Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса президента.

"Из Сум выехало 25 эвакуационных автобусов с более чем тысячей человек. Также по гуманитарному коридору двигается шесть тысяч гражданских автомобилей с более чем 20 тысячами человек. Эвакуация продолжается", - написал Тимошенко.

Заместитель руководителя Офиса президента также выложил видео, где видно движение выезжающих из города автомобилей.

Действие гуманитарного коридора из Сум в Полтаву продлено 9 марта с 9.00 до 21.00.

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Эвакуацию из Бучи и Гостомеля оккупанты сорвали, сообщает Бучанский городской совет. Российские захватчики нарушают все официальные договоренности и военные протоколы.

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