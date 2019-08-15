Эту зиму Зеленский переживет, следующую - вряд ли. Самое интересное в журнале "Країна"

У Зеленского будет вся полнота власти. И это - его главный вызов. Он построил театр и хочет быть в нем не только актером, а режиссером и сценаристом. Хорошая новость в том, что Зеленский не пустит в Украину Путина - звезду чужого шоу. А тот очень хочет у нас гастролировать. Владимир Александрович будет бороться за свой театр, а не государство. Ему не хватает украинскости, - говорит в интервью политолог Виктор Бобыренко.

- Зеленский стремится понравиться всем. Сохранить расположение тех, кто за войну до победного конца, и тех, кто не был там, но очень устал. Ему начинают примерять образ Лукашенко. Приезжает и, "как бацька", раздает подзатыльники местным чиновникам.

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