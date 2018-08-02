"Это ускорит нашу победу в войне" - эксперт о новом госоргане

Сергей Таран: Если бы после Второй мировой войны с Германии не требовали возмещений, она бы и не оплатила их. Фото: Радио Свобода

Вследствие российского вмешательства на Донбассе и в Крыму Украина потеряла огромные деньги. Речь идет о триллионах долларов.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua сказал директор Международного института демократии Сергей Таран.

"Кроме денег стоит еще говорить об уничтоженную инфраструктуру, предприятия, которые могли бы работать и приносить прибыль, но не делают этого. Потерянные человеческие жизни. Должна быть компенсация семьям погибших", - говорит он.

Президент Украины Петр Порошенко обратился в Кабмин с инициативой создать координационный орган, который должен заниматься взысканием с России ущерба за разрушение Крыма и Донбасса.

"Сейчас появляется много исков от физических и юридических лиц, которые понесли убытки из-за оккупации Крыма или войны на Донбассе. Надо чтобы был орган, который бы координировал это. Впоследствии на международной арене он сможет представлять интересы целого государства. Требовать возмещения не единоличных исков , а убытков, понесенных страной", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тимошенко, Бойко и Вилкул оказались в одной компании

Положение об этом органе были прописаны еще в законе о реинтеграции Донбасса.

"Закон приняли еще в январе. В нем мы признали Россию агрессором и от того у нас появились потребности в новых юридических механизмах. Одним из них и является орган, который мог бы отстаивать экономические интересы Украины в этом конфликте. Россия негативно отреагирует на эту инициативу. Но мы должны лоббировать ее на международной арене. Это один из способов, который ускорит нашу победу ", - отмечает Сергей Таран.

Он считает, что РФ откажется выплачивать любые убытки, ведь это автоматически будет означать, что она признает свою вину.

"Надо давить. Если бы после Второй мировой войны с Германии не требовали возмещений, она бы и не оплатила их. Не стоит ожидать, что компенсация будет завтра. Это произойдет уже после завершения конфликта, под давлением западных государств", - добавляет эксперт.

Президент Петр Порошенко подписал закон о статусе пропавших без вести, который поможет защитить пропавших лиц и их родственников.