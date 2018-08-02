 
Ексклюзивы
1/5
"Это ускорит нашу победу в войне" - эксперт о новом госоргане
"Это ускорит нашу победу в войне" - эксперт о новом госоргане
Просмотров: 63
"Помним прошлое, но живем будущим" - бойцы с передовой о Дне десантника
"Помним прошлое, но живем будущим" - бойцы с передовой о Дне десантника
Просмотров: 198
"Бутылку Бжезинскому не поставил, не та обстановка" - Валентин Мороз о том, как его обменяли на советских шпионов
"Бутылку Бжезинскому не поставил, не та обстановка" - Валентин Мороз о том, как его обменяли на советских шпионов
Просмотров: 567
Объяснили, почему гривна обесценивается
Объяснили, почему гривна обесценивается
2 Просмотров: 1584
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Просмотров: 1305
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Просмотров: 1899
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 1233
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5994
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 2313
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 387
Фото
Все фото
16
4
4
5
6
Раджа и принцесса: фотограф снимает молодоженов в необычном стиле
Раджа и принцесса: фотограф снимает молодоженов в необычном стиле
Проститутки привлекают внимание клиентов собственными детьми
Проститутки привлекают внимание клиентов собственными детьми
Показали фантастические фото грозы в Одессе
Показали фантастические фото грозы в Одессе
Аномальное украинское лето: деревья цветут по второму разу
Аномальное украинское лето: деревья цветут по второму разу
1 на 500 миллионов: женщина родила малышей с двух разных маток
1 на 500 миллионов: женщина родила малышей с двух разных маток
Видео
Все видео
Грузовик застрял под Шулявским путепроводом
Грузовик застрял под Шулявским путепроводом
Археологи показали древнее поселение охотников
Археологи показали древнее поселение охотников
В Харькове установили воздушный мировой рекорд
В Харькове установили воздушный мировой рекорд
Об убийстве Бабченко сняли документальное кино
Об убийстве Бабченко сняли документальное кино
"Антитела" представили тизер нового клипа
"Антитела" представили тизер нового клипа
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1710
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3726
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 729
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 5004
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1125
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
02 августа 2018
Просмотров: 72
Школярські запитання
Ми сиділи у службовому кабінеті одного мого давнього, ще з молодості, приятеля. Тут була ще й його юна асистентка. Мабуть, для неї ми — двоє ...
четверг, 02 августа 2018 20:24

"Это ускорит нашу победу в войне" - эксперт о новом госоргане

  Комментировать
&quot;Это ускорит нашу победу в войне&quot; - эксперт о новом госоргане
Сергей Таран: Если бы после Второй мировой войны с Германии не требовали возмещений, она бы и не оплатила их. Фото: Радио Свобода

Вследствие российского вмешательства на Донбассе и в Крыму Украина потеряла огромные деньги. Речь идет о триллионах долларов.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua сказал директор Международного института демократии Сергей Таран.

"Кроме денег стоит еще говорить об уничтоженную инфраструктуру, предприятия, которые могли бы работать и приносить прибыль, но не делают этого. Потерянные человеческие жизни. Должна быть компенсация семьям погибших", - говорит он.

Президент Украины Петр Порошенко обратился в Кабмин с инициативой создать координационный орган, который должен заниматься взысканием с России ущерба за разрушение Крыма и Донбасса.

"Сейчас появляется много исков от физических и юридических лиц, которые понесли убытки из-за оккупации Крыма или войны на Донбассе. Надо чтобы был орган, который бы координировал это. Впоследствии на международной арене он сможет представлять интересы целого государства. Требовать возмещения не единоличных исков , а убытков, понесенных страной", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тимошенко, Бойко и Вилкул оказались в одной компании

Положение об этом органе были прописаны еще в законе о реинтеграции Донбасса.

"Закон приняли еще в январе. В нем мы признали Россию агрессором и от того у нас появились потребности в новых юридических механизмах. Одним из них и является орган, который мог бы отстаивать экономические интересы Украины в этом конфликте. Россия негативно отреагирует на эту инициативу. Но мы должны лоббировать ее на международной арене. Это один из способов, который ускорит нашу победу ", - отмечает Сергей Таран.

Он считает, что РФ откажется выплачивать любые убытки, ведь это автоматически будет означать, что она признает свою вину.

"Надо давить. Если бы после Второй мировой войны с Германии не требовали возмещений, она бы и не оплатила их. Не стоит ожидать, что компенсация будет завтра. Это произойдет уже после завершения конфликта, под давлением западных государств", - добавляет эксперт.

Президент Петр Порошенко подписал закон о статусе пропавших без вести, который поможет защитить пропавших лиц и их родственников.

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Это ускорит нашу победу в войне" - эксперт о новом госоргане». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

На 5 лет запретили строить атомные электростанции

Буковину и Бессарабию передали УССР

Украинские партии Галиции объединились

Боксер выиграл олимпийскую медаль со сломанной рукой

На строительстве ежедневно умирало 700 человек

Самое читаемое
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
32
 Просмотров: 111299
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
27
 1 Просмотров: 107148
49-летняя Дженнифер Энистон без бюстгальтера снялась в гламурных образах
49-летняя Дженнифер Энистон без бюстгальтера снялась в гламурных образах
10
 Просмотров: 60390
Самая дорогая модель соцсетей засветила роскошные ягодицы в откровенном купальнике
Самая дорогая модель соцсетей засветила роскошные ягодицы в откровенном купальнике
12
 1 Просмотров: 49855
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
8
 Просмотров: 49854
Общество
Луценко назвал условия обмена Рубана на украинских военнопленных
Луценко назвал условия обмена Рубана на украинских военнопленных 2 Просмотров: 207
В США поддержали одну из идей Порошенко
В США поддержали одну из идей Порошенко Просмотров: 180
Правоохранители задержали военных, которые воровали и продавали взрывчатку
Правоохранители задержали военных, которые воровали и продавали взрывчатку Просмотров: 81
Произошло смертельное столкновение легковушки и автобуса
Произошло смертельное столкновение легковушки и автобуса Просмотров: 198
Взорвался микроавтобус с депутатом
Взорвался микроавтобус с депутатом Просмотров: 450
Больше всего комментируют
21
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
9
Порошенко дал срочное задание по России
9
Открыли огромный памятник богатырю Илье Муромцу
7
Александр Усик отказался стать Героем Украины
7
Венгрия посягнула на Закарпатскую область
Голосов: 23104
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua